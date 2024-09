Forbes a publié sa liste des 500 meilleures universités. Découvrez où se situe UConn et quelles écoles du Connecticut y figurent

Forbes vient de publier son liste annuelle des meilleurs collèges d’Amériqueet une poignée d’écoles du Connecticut figurent sur la liste.

La liste de Forbes met en évidence les 500 universités américaines qui offrent les meilleurs résultats en matière d’éducation, de finances et de carrière pour tous les étudiants selon leurs calculs. Les écoles sont classées en fonction de 14 indicateurs différents, notamment le taux de rétention, le taux d’obtention de diplôme, la réussite des anciens élèves, le salaire des anciens élèves et l’endettement.

Si certains éléments de la liste sont identiques à ceux de l’année dernière, comme la première place de l’Université de Princeton, on constate néanmoins quelques changements. Selon Forbes, le nombre d’universités et de collèges historiquement noirs dans le top 500 a doublé, et les écoles ayant des taux d’admission plus élevés ont grimpé dans le classement.

Parmi les 500 écoles classées, huit se trouvent dans le Connecticut, dont quatre se classent parmi les 100 premières. Découvrez ci-dessous la place exacte de ces huit écoles du Connecticut.

Quels sont les 500 meilleurs collèges selon Forbes qui se trouvent dans le Connecticut ?

Voici les huit collèges du Connecticut qui ont été classés au Liste des meilleurs collèges de Forbes 2024-2025par ordre décroissant de classement.

Université de Fairfield

Situé à seulement une heure de New York City à Fairfield, cette école privée qualifiée d’« université catholique jésuite moderne » classée 405e.

Université d’État du centre du Connecticut (CCSU)

Université d’État du centre du Connecticut

État du centre du Connecticut L’université de New Britain est arrivée à la 374e place. Située à seulement 15 minutes de Hartford, l’école est la plus ancienne université financée par des fonds publics de l’État.

Collège Charter Oak State

Également basé à New Britain est Charte de l’État de Oakune école publique en ligne qui se situe à la 338e place.

Collège du Connecticut

Cette petite institution d’arts libéraux est classée 161e. Située juste sur la rive de la Tamise à New London, Collège du Connecticut est connue pour son apprentissage interdisciplinaire et sa riche histoire de traditions de campus.

Université du Connecticut

Image de drone de l’UCONN en avril

La plus grande école publique du Connecticut fait son entrée dans le top 100 à la 85e place. Université du Connecticutconnue sous le nom de « Ivy publique », abrite l’un des meilleurs programmes de basket-ball universitaire du pays.

Collège de la Trinité

Chapelle du Trinity College à Hartford Connecticut pendant la journée d’été

Collège de la Trinité L’université de Hartford est arrivée à la 71e place. Cette école sélective d’arts libéraux est la deuxième plus ancienne institution d’enseignement supérieur du Connecticut.

Université Wesleyenne

Le centre-ville Université Wesleyenne classé 54e. Wesleyan est une petite institution d’arts libéraux qui se concentre sur un programme d’études innovant et une recherche originale.

Université Yale

Vue de l’Université Yale, New Haven, Connecticut, États-Unis

Une institution de l’Ivy League à New Haven, Université Yale Yale est classée quatrième, ce qui en fait l’école du Connecticut la mieux classée sur la liste Forbes. Yale est très réputée pour ses études rigoureuses et son prestigieux programme de théâtre.

