Forbes a publié sa liste des 500 meilleures universités. Celles du New Hampshire figurent parmi les favorites.

Forbes vient de publier son liste annuelle des meilleurs collèges d’Amériqueet deux écoles du New Hampshire figurent dans le classement.

La liste de Forbes met en évidence les 500 universités américaines qui offrent les meilleurs résultats en matière d’éducation, de finances et de carrière pour tous les étudiants selon leurs calculs.

Les écoles sont classées selon 14 critères différentsy compris:

Taux de rétention

Taux de diplomation

La réussite des anciens élèves

Salaire des anciens élèves

Dette

Si certains classements sont restés les mêmes que l’an dernier, comme l’université de Princeton qui occupe la première place, on constate néanmoins quelques changements. Selon Forbes, deux fois plus d’établissements d’enseignement supérieur historiquement noirs (HBCU) figurent parmi les 500 premiers, et les établissements ayant des taux d’admission plus élevés ont grimpé dans le classement.

Parmi les 500 écoles classées, deux se trouvent dans le New Hampshire, l’une d’elles faisant partie du top 20. Découvrez ci-dessous quels établissements ont été sélectionnés.

Quels sont les 500 meilleurs collèges selon Forbes qui se trouvent dans le New Hampshire ?

Université du New Hampshire (UNH)

L’Université du New Hampshire (UNH) est une université publique du système universitaire du New Hampshire. Le campus principal se trouve à Durham.

La plus grande école publique du New Hampshire, située à Durham, est classée 371e sur 500. Selon Forbes, l’UNH est une université de recherche de premier plan connue pour ses diverses organisations étudiantes, son partenariat avec la NASA, ses équipes sportives de division 1 de la NCAA et ses programmes établis en physique des plasmas, technologie et écologie.

Collège Dartmouth

La bibliothèque Baker-Berry du Dartmouth College le 8 février 2024 à Hanover, dans le New Hampshire. Le Dartmouth College a annoncé qu’il demanderait à nouveau aux candidats de soumettre des résultats de tests standardisés, à compter du prochain cycle de candidature, pour la classe de 2029.

Cette institution de l’Ivy League s’est classée 16e dans le top 20. Dartmouth, située dans la ville pittoresque de Hanover, est une prestigieuse université de recherche proposant un programme d’arts libéraux et une série de riches traditions universitaires, telles que les voyages de première année et le Dartmouth Powwow.

Quels sont les meilleurs collèges aux États-Unis ?

Si les écoles du New Hampshire espèrent grimper dans le classement, voici le top 10 des universités à battre selon Forbes :

Université de Princeton Université de Stanford Institut de technologie du Massachusetts (MIT) Université Yale Université de Californie à Berkeley Université de Columbia Université de Pennsylvanie Université de Harvard Université Rice Université Cornell

Plus: Forbes a publié sa liste des 500 meilleures universités. Une école de master classée n°3 n’est pas Harvard

Cet article a été publié à l’origine sur The Patriot Ledger : Les écoles du New Hampshire dans le top 500 des meilleurs collèges aux États-Unis selon Forbes en 2024