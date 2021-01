Le magazine Forbes a annulé les plans d’un voyage de réseautage de 75 personnes aux Bermudes pour ses lauréats des « 30 moins de 30 ans » après que les critiques aient souligné que ce n’était peut-être pas sage pendant une pandémie.

La balade était conçue comme une résidence d’un mois commençant le 1er mars, pour échapper à la « monotonie et à la morosité » du COVID.

Cela a été arrangé malgré le fait que le CDC classe actuellement les Bermudes en tête de leur classement COVID, le risque au niveau quatre étant classé comme « très élevé ».

«Les voyageurs devraient éviter tout voyage aux Bermudes», déclare le CDC.

Les invités, qui paieraient leurs propres hôtels et repas, « travailleraient toute la journée, puis réseauteraient, participeraient à des programmes en direct et s’amusaient incroyablement les nuits et les week-ends », a déclaré le magazine.

Le magazine Forbes a annoncé, et maintenant annulé, un voyage d’un mois aux Bermudes (photo)

Malgré le titre, Forbes nomme environ 600 personnes sur sa liste des 30 moins de 30 ans chaque année.

Les participants seraient tenus de se trouver dans une bulle où ils n’interagissaient que les uns avec les autres, et Forbes a déclaré dans une FAQ consultée par Insider qu’il mettrait en œuvre des protocoles de test, de quarantaine et de bulle de pointe qui rivalisent avec tout. dans le monde.’

Un séjour d’un mois au Fairmont Hamilton Princess, où le rassemblement devait avoir lieu, coûte généralement près de 20000 $, a déclaré Forbes, mais 30 personnes de moins de 30 ans pouvaient rester pour 4500 $ par chambre à un lit.

Les chambres doubles auraient coûté 2 400 dollars par personne, tandis que les chambres doubles avec un troisième lit portable auraient coûté 1 800 dollars par personne.

La nourriture et les boissons n’étaient pas incluses dans le voyage, bien que Forbes prévoyait d’organiser un dîner obligatoire en semaine pour 40 $ par personne.

Les participants auraient accès à un espace de coworking, à une plage privée et à un coin repas.

Rachel Zarrell, directrice artistique de BuzzFeed, a tweeté une capture d’écran d’un groupe Slack discutant du voyage lundi.

«Il semble qu’ils prennent toutes les précautions possibles, et pourtant … cela semble toujours être une idée incroyablement terrible et mal conçue», a-t-elle déclaré.

« Il suffit d’une personne avec un résultat Covid retardé ou un faux négatif pour rendre tout le monde malade. Et alors que nous nous rapprochons d’un demi-million de morts, il semble incroyablement myope d’organiser une grande fête de privilège sur une île tropicale.

« Vous pouvez tester votre petit cœur, mais vous vivez dans un fantasme si vous pensez que plus de 75 jeunes aisés vont être mis en quarantaine. »

Zarrell a déclaré qu’il y avait eu une réponse «très positive / enthousiaste» à la suggestion.

L’histoire a été rapportée pour la première fois par The Guardian: quelques heures après avoir posé des questions sur la sagesse du voyage, il avait été annulé.

« Nous voulions trouver un moyen, avec l’aide du gouvernement des Bermudes, de créer un protocole qui pourrait nous permettre de nous rassembler et de construire une communauté d’une manière sûre qui sert également de modèle pour le monde », a déclaré Matthew Hutchison , Chef des communications de Forbes.

«Nous ne poursuivons pas cette initiative, mais nous nous engageons à puiser dans les cerveaux de notre communauté mondiale, à établir des partenariats avec d’autres et à montrer la voie à suivre.

Le drame est survenu au milieu de tensions entre Randall Lane, le directeur du contenu du magazine Forbes, et Steve Forbes, le rédacteur en chef de Forbes.

Randall Lane, directeur du contenu du magazine Forbes, aux 30 Under 30 Awards en 2019

Steve Forbes (à gauche), le directeur de Forbes Media, a déclaré mercredi qu’il n’était pas d’accord avec un éditorial rédigé par le directeur du contenu du magazine Forbes, Randall Lane (à droite), mettant en garde les entreprises américaines contre l’embauche de fonctionnaires qui travaillaient dans le Administration Trump

Dans un éditorial publié le jour après qu’une foule incitée par Trump a pris d’assaut le Capitole, Lane a appelé à la liste noire de ceux qui avaient travaillé dans l’équipe de communication de l’ancien président.

Il a déclaré que les entreprises qui embauchaient des personnalités telles que Kayleigh McEnany, Sean Spicer et Sarah Huckabee Sanders devraient être punies.

«Alors que la démocratie américaine rebondit, nous devons revenir à une norme de vérité en ce qui concerne la manière dont le gouvernement communique avec les gouvernés», a écrit Lane.

«Le moyen le plus simple de le faire, à partir de là où je suis assis, est de créer des répercussions pour ceux qui ne suivent pas les normes civiques.

« Faites-le savoir au monde des affaires: embauchez l’un des confrères fabulistes de Trump ci-dessus, et Forbes supposera que tout ce dont votre entreprise ou entreprise parle est un mensonge. »

Steve Forbes a déclaré à Fox News que s’il n’était pas d’accord avec l’éditorial, il a cité l’article comme un exemple de la façon dont son entreprise embrasse une diversité de points de vue tout en appelant d’autres entreprises à suivre son exemple.

« Contrairement à Twitter, aux géants des médias et aux grandes entreprises technologiques, nous croyons à la diversité des opinions », a déclaré Steve Forbes à Fox News.

«Cela rappelle ce que nous avions dans les années 1950 à l’époque McCarthy.

« Les gens se sont vu refuser du travail en raison de leurs convictions politiques …

«Nous n’allons pas avoir de listes noires et autres.

«Les gens peuvent exprimer des opinions. Contrairement à d’autres organisations, nous avons des opinions diverses chez Forbes et nous apprécions ces opinions diverses et je pense que cela montre une force, pas une faiblesse.

Steve Forbes a déclaré à Fox News que lui et Lane étaient tous deux opposés à l’annulation de la culture, qui, selon lui, était un « cancer ».

Steve Forbes, qui s’est présenté à deux reprises pour la nomination républicaine à la présidence en 1996 et 2000, a également exhorté les Américains à «se réunir et à aller de l’avant».