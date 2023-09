For Fans Sports Network : Raw Charge est fier de se joindre à For Hockey Fans

Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que Raw Charge a rejoint Pour les amateurs de hockey, le premier secteur vertical lancé par For Fans Sports Network, une société de médias créée pour fournir aux fans le contenu qu’ils souhaitent sur leurs équipes et leurs sports préférés. Nous sommes très heureux de poursuivre ce voyage avec des personnes vraiment extraordinaires avec lesquelles nous avons travaillé auparavant, et nous sommes ravis de vous annoncer cette nouvelle aujourd’hui.

Nous apprécions le soutien que vous avez montré à notre site lorsque nous avons dû brusquement trouver une nouvelle maison, et la patience dont vous avez fait preuve encore plus récemment alors que nous prenions des mesures pour nous préparer pour aujourd’hui avant de pouvoir dire publiquement ce vers quoi nous construisions. La saison débutera dans quelques semaines seulement et nous sommes impatients de lancer la mise au jeu. À mesure que nous progressons, nous continuerons à chercher des moyens de vous proposer le contenu dont vous rêvez et de raconter des histoires divertissantes racontées par des personnes aussi passionnées que vous par le Lightning de Tampa Bay.

Le parcours de ce petit site Web a été intéressant au cours des derniers mois et nous avons dû faire beaucoup de choses à la volée. La beauté de ce réseau réside dans le fait qu’il a été créé et est géré par des personnes qui comprennent le caractère unique du hockey et de ses partisans. Il ne s’agit pas d’un conglomérat médiatique sans visage qui cherche à échanger des clics contre de l’argent. Nous sommes essentiellement un groupe de sites de hockey qui ont un objectif commun : écrire sur le hockey pour notre équipe préférée.

Peu de choses vont changer ici chez Raw Charge. Nous continuerons à écrire sur le Lightning. La beauté de rejoindre le réseau est que nous pouvons travailler avec de vieux amis et partager leurs voix si vous vous demandez ce qui se passe en dehors de Champa Bay (ce serait bien si les Bolts, Bucs ou Rays pouvaient gagner un autre titre bientôt pour que nous puissions continuer sur cette lancée, n’est-ce pas ?)

Cela dit, nous apprécierions grandement que vous visitiez le site du réseau page d’accueil et vous familiariser avec les sites qui couvriront le hockey cette année. Partagez cette nouvelle avec vos amis et faites-leur savoir ce que nous faisons s’ils ne sont pas déjà au courant.

Je vous souhaite une incroyable saison de hockey 2023-24 et au-delà, et merci encore pour tout !

Voici le communiqué officiel concernant le lancement de Pour les fans de hockey :

DELAWARE — Pour Fans Sports Network, une société de médias créée pour offrir aux fans

avec le contenu dont ils rêvent sur leurs équipes et sports préférés, est ravi d’annoncer

le lancement de sa première verticale centrée sur le sport, For Hockey Fans. Renaître des cendres de

le définancement et la déplateforme de SBNation/Vox de pratiquement tous les sites de hockey en janvier,

For Hockey Fans est né pour continuer à accroître l’accès au sport du hockey et au

des communautés qui se forment autour des équipes préférées des gens.

For Hockey Fans propose un site Web et une communauté de fans dédiés aux 32 joueurs actuels.

Franchises de la Ligue nationale de hockey.

« Ce qui est arrivé à la couverture médiatique du hockey en janvier a laissé un vide qui ne pouvait être comblé par un simple

n’importe qui », a déclaré Stephanie Driver, fondatrice de For Fans Sports Network. « Les sites qui

ont été retirés de la plateforme SB Nation avait une décennie d’histoire, de relations et

personnalité impossible à reproduire. Il était inconcevable de laisser cela mourir. Nous sommes

ravi de présenter le réseau For Hockey Fans avec les marques qui ont été

historiquement, on a confiance pour avoir le point de vue du fan à l’esprit.

Dans un paysage médiatique en constante évolution, For Hockey Fans est dans une position unique pour

continuer à raconter les histoires de la LNH et de ses joueurs. Alors que d’autres médias considèrent le hockey comme

une opportunité de faible croissance et réduisez les budgets et la couverture en conséquence, pour les fans de sport

Network estime que ce sport compte certains des fans les plus passionnés au monde qui

méritent que leur équipe préférée soit analysée, évoquée et couverte. Pour le hockey

Les fans offriront un espace pour tout cela, ainsi qu’un lieu où les fans de tous horizons

la vie peut trouver un sentiment de communauté lié autour d’une passion partagée.

À propos du réseau sportif pour les fans

For Fans Sports Network est une société de médias qui possède une collection de fandoms sportifs

sites offrant aux créateurs de contenu axés sur les fans la possibilité de développer une communauté au sein d’un

base de fans de sport. Chaque site du réseau offre un espace aux conteurs authentiques.

leur mentalité Everything Is Sports et trouvent une communauté pour les sports et les équipes qu’ils

amour.