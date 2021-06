Footie mad boy, cinq ans, ABANDONNÉ de son club de football parce qu’il « n’était pas assez bon » alors que maman dit qu’il a été laissé en larmes

Une maman FUMING a affirmé que son fils de cinq ans avait été expulsé de son école de football du samedi – après s’être fait dire qu’il n’était pas assez bon.

Lindsey Toyne, 38 ans, a inscrit Archie Russon-Toyne à l’école de football hebdomadaire du Deeping Rangers FC à Deeping St. James, Lincolnshire, l’année dernière, où le petit garçon aimait s’amuser avec ses copains.

Mais elle a été horrifiée lorsqu’elle a affirmé que les entraîneurs lui avaient dit qu’il ne pouvait plus aller au coup de pied parce qu’il « n’était pas assez bon ».

La mère déconcertée a déclaré qu’Archie et deux autres petits copains étaient jugés « pas assez talentueux » pour faire partie du coup de pied pour les enfants de la première année.

Elle a dû annoncer la nouvelle à un Archie au cœur brisé et a déclaré que la décision du club était une honte – la laissant maintenant inquiète que l’estime de soi du petit garçon soit mise à mal.

Le club a déclaré qu’il n’avait pas la capacité de diriger plus de deux équipes de moins de sept ans et a déclaré comprendre que la décision était difficile pour les parents et les joueurs.

Il a déclaré que les installations sont limitées et que le personnel « comprend qu’il est décevant pour un parent et un enfant de ne pas faire équipe ».

Les amateurs de foot rejetés n’auront pas une autre chance d’être dans le club avant l’âge de neuf ans, pense Lindsey.

Archie passe maintenant devant le stade de 2 000 places où il s’entraînait deux fois par jour pour se rendre à l’école et en revenir.

Elle a dit que trois de ses amis proches ont fait la coupe – laissant le garçon se sentir exclu et rejeté.

Un porte-parole du Deeping Rangers FC a déclaré : « Le club ne dispose actuellement que de suffisamment d’installations pour deux équipes U7 par saison.

« Chaque équipe ne peut en avoir que dix par équipe lorsqu’elle va jouer dans la ligue locale.

« Suite aux directives des entraîneurs de la FA, les entraîneurs ont des décisions difficiles à prendre lors du choix du nombre de joueurs.

« Nous prenons en compte un certain nombre de facteurs, notamment les éléments sociaux, psychologiques, physiques et techniques de chaque joueur.

« Nous comprenons qu’il est décevant pour un parent et un enfant de ne pas faire équipe et d’avoir de la sympathie pour eux. »