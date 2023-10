Football universitaire : l’équipe All-America de mi-saison FOX Sports 2023

Bryan Fischer Écrivain de football universitaire

Il semble que c’était hier que tout le monde était étourdi par notre premier aperçu du football universitaire lors de la semaine 0. Il est maintenant difficile d’imaginer que nous avons franchi la mi-chemin de la saison 2023.

C’est pourtant ce qui est inscrit au calendrier après une première mi-temps palpitante.

COMMENT REGARDER ‘BIG MIDI KICKOFF’ CE SAMEDI

10 h 00 à midi HE : émission d’avant-match « Big Noon Kickoff » sur FOX

Midi HE : Penn State à Ohio State sur FOX et l’application FOX Sports

Nous avons assisté à des performances remarquables et à des moments incroyables – depuis le dernier match de Red River Rivalry dans le Big 12 qui s’est transformé en une fusillade sauvage, jusqu’aux va-et-vient du nord-ouest du Pacifique à Montlake, en passant par des stands inoubliables sur la ligne de but et, bien sûr, un mois pendant lequel Coach Prime domine le discours du football universitaire.

Quels joueurs se sont démarqués de tous les autres et ont contribué à réaliser certaines de ces performances exceptionnelles ?

Tels que sélectionnés par notre distingué panel d’écrivains et d’analystes, voici les membres de l’équipe All-American de mi-saison 2023 de FOX Sports :

INFRACTION DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE

QB : Michael Penix Jr., Washington

Que faut-il dire de plus sur le favori du Trophée Heisman à ce stade ? En plus de mener les Huskies à un succès que le programme n’a pas connu depuis plusieurs années, Penix mène le pays en matière de passes et est le troisième passeur le plus efficace du pays malgré ses tirs sur le terrain dans presque toutes les séries.

Michael Penix Jr. mène Washington devant l’Oregon dans un thriller

RB : Audric Estimé, notre Dame

Le quart Sam Hartman a reçu beaucoup d’attention en ce qui concerne l’offensive irlandaise, mais Estime a été le cœur et l’âme du groupe. Il totalise en moyenne plus de 6 verges par course et est sixième pour les touchés au sol, se révélant aussi habile à gagner des verges entre les plaqués qu’à réussir un gros jeu (comme celui pour lequel il s’est précipité vers la zone des buts pour battre Duke). ).

RB : Jonathan Brooks, Texas

Bijan Robinson et Roschon Johnson sont partis depuis longtemps, mais le jeu au sol des Longhorns n’a pas souffert du tout grâce au jeu de Brooks. L’étudiant de deuxième année mène tous les arrières de puissance 5 avec 121 verges au sol par match et une moyenne de 6,7 verges par course.

WR : Keon Coleman, État de Floride

Quelques autres receveurs ont de meilleures statistiques, mais il est difficile d’exagérer l’impact de Coleman depuis qu’il a quitté l’État du Michigan pour Tallahassee, gardant les ‘Noles invaincus et prêts pour une course CFP. Près d’un quart des attrapés de Coleman se sont retrouvés à l’arrière de la zone des buts, et il a produit des moments forts à chaque match cette saison.

WR : Rome OdunzeWashington

La menace des Huskies s’est rapidement imposée comme la cible préférée de Penix, se classant deuxième au pays en verges par match et faisant preuve d’un contrôle corporel incroyable sur ses six scores. Bien qu’il partage des captures avec trois autres meilleurs joueurs, Odunze a montré pourquoi il est un futur premier tour.

TOUT USAGE: Travis Chasseur, Colorado

Le temps manqué pourrait finir par coûter à Hunter un voyage à New York en tant que finaliste de Heisman, mais il est difficile de prétendre qu’il a été le joueur bidirectionnel le plus influent du football universitaire majeur depuis l’époque de Chris Gamble il y a près de 20 ans. En plus d’être le meilleur cornerback des Buffs et d’effectuer en moyenne plus de 100 snaps par match des deux côtés du ballon, il a réussi 29 passes et deux scores en moins de quatre matchs complets.

Travis Hunter fait-il quelque chose d’encore plus difficile que ce que fait Shohei Ohtani ?

TE : Brock Bowers, Géorgie

Même si une blessure à la cheville le mettra à l’écart au cours des prochaines semaines, aucun joueur n’a un plus grand écart par rapport à la concurrence à son poste que Bowers à l’ailier rapproché. Il est parmi les 20 premiers au niveau national pour les attrapés, réalise en moyenne plus de 80 verges par match et continue de trouver un moyen de déplacer les chaînes malgré le tirage d’une double équipe presque à chaque fois.

OL : Joe AltNotre Dame

Le futur premier tour a joué un rôle clé dans le lancement de nombreux longs parcours d’Estime, ainsi que dans le maintien de Hartman debout. Il y a peu de plaqués qui ont été complets en termes de blocage de course et de protection contre les passes, mais Alt est aussi bon qu’ils sont dans les deux.

OL : Zak Zinter, Michigan

Faisant partie du noyau des lignes offensives consécutives primées par le Joe Moore Award, Zinter a joué un rôle clé dans la capacité des Wolverines à jouer le ballon contre leurs adversaires cette saison. En plus d’être l’une des 14 équipes qui autorisent un sack ou moins par match, le senior a ouvert la voie à plusieurs des 18 touchés au sol du Michigan cette année.

OC : Sédrick Van PranGéorgie

Beaucoup de choses ont changé pour l’offensive de l’UGA en termes de personnel, mais Van Pran a été une constante en permettant aux Bulldogs de continuer à avancer alors qu’ils cherchent à tripler. En aidant le QB Carson Beck à s’installer en s’occupant de tout dès le départ, l’équipe de Kirby Smart a une attaque de passe parmi les 10 premières contrebalancée par le quatrième touché le plus rapide dans FBS cette année.

OL : Cooper Beebe, État du Kansas

Le vétéran a été l’un des meilleurs gardiens du pays pendant plusieurs de ses 38 départs consécutifs et ne montre aucun signe de ralentissement. Les Wildcats se classent 12e en attaque au sol et comptent le même nombre de touchés au sol que le champion national en titre, la Géorgie.

OL : Taliese Fuaga, État de l’Oregon

L’arrière Damien Martinez mène le Pac-12 en termes de verges au sol grâce en grande partie au fait qu’il court si souvent derrière Fuaga, qui est qualifié par plus d’un adversaire de râpe à la route pour la façon dont il renverse les défenseurs adverses avec son 6-6, Cadre de 335 livres.

Démontrer comment l’État de l’Oregon a dominé l’UCLA

DÉFENSE DE LA PREMIÈRE ÉQUIPE

DL : Jonah Elliss, Utah

Fraîchement sorti de sa performance la plus dominante de la saison contre Cal, Elliss mène le Pac-12 pour les sacs et se classe deuxième au pays pour les sacs et les plaqués pour défaite. La défense des Utes a été excellente en 2023 en grande partie à cause de la pression que l’ancien passeur de passes apporte à Salt Lake City.

DL : Howard Cross IIINotre Dame

Ce n’est pas souvent qu’un joueur de ligne défensive intérieure mène une équipe dans les plaqués, mais c’est un signe de la domination de Cross au milieu de la défense de Marcus Freeman. En plus d’être un mur de briques contre la course, il existe peu de plaqués défensifs qui appliquent autant de pression sur le visage d’un QB que Cross.

DL : Jer’Zhan Newton, Illinois

Disruptive sous-estime ce que Newton fait sur presque toutes les pièces. Son élan hors de la ligne est assez impressionnant, mais il a également le moteur nécessaire pour chasser les joueurs adverses par derrière le plus souvent et a été une équipe de démolition composée d’un seul homme pour les Illini à l’avant.

KG: Danny Stutsman, Oklahoma

Peu de joueurs incarnent mieux le redressement défensif des Sooners que leur leader énergique. Stutsman vole sur tout le terrain et se classe huitième pour les plaqués pour perte à l’échelle nationale avec une moyenne de près de 10 plaqués par match (il a également réussi un choix de six pour faire bonne mesure).

L’Oklahoma a-t-elle un chemin vers les éliminatoires du football universitaire ?

KG: Jason Henderson, Ancien Dominion

La machine à plaquer du Sun Belt FBS est en tête des plaqués malgré un match de moins que les cinq joueurs les plus proches suivants. Il est également troisième pour les plaqués pour défaite et parmi les joueurs les plus instinctifs à son poste.

KG: Jay Higgins, Iowa

Il n’y a rien d’extraordinaire chez le haut dirigeant de la défense salée de l’Iowa, mais peu sont meilleurs pour faire le travail. Il est quatrième dans FBS pour les plaqués en solo tout en formant l’épine dorsale d’une équipe accordant le quatrième moins de verges par jeu.

BD : Cooper De JeanIowa

Comme son coéquipier d’Iowa City, DeJean a contribué à faire des Hawkeyes les favoris pour remporter le Big Ten West grâce à son incroyable jeu et sa capacité à récupérer le ballon. Il n’a pas encore autorisé un touché dans la couverture cette saison et les QB adverses ciblent le côté opposé du terrain chaque fois qu’ils le voient entre les lignes. Pour faire bonne mesure, il a également obtenu un retour de botté de dégagement clé qui a également conduit à une victoire convaincante contre Michigan State.

BD : Kris Abrams-Draine, Missouri

Ses quatre interceptions sont à égalité au deuxième rang du pays et son jeu a été la clé de la résurgence du Missouri cette saison en tant qu’équipe de calibre top 25. En plus de son instinct, la longueur qu’il apporte à la table est une bonne raison pour laquelle il est parmi les meilleurs pour réussir des passes lorsqu’elles sont lancées à proximité.

BD : Jaylin Simpson, Auburn

Le début de l’ère Hugh Freeze dans les Plaines n’a pas été facile, mais Simpson a été un point lumineux incroyable. Il a quatre choix en six matchs et semble toujours être autour du ballon pour jouer.

BD : Malaki StarksGéorgie

Il reste difficile de croire que Starks n’a qu’un an et demi de carrière universitaire étant donné à quel point il a parcouru le backend pour les champions nationaux en titre de Kirby Smart. Tout aussi doué pour effectuer des arrêts près de la ligne, il est troisième des Bulldogs pour les plaqués, avec ses deux interceptions.

PREMIÈRE ÉQUIPE ÉQUIPES SPÉCIALES

P : Tory TaylorIowa

On a l’impression que l’Australien fait exploser les punts depuis une décennie au Kinnick Stadium, mais il a été encore meilleur cette saison en jouant un grand rôle dans le succès des Hawkeyes. Pour une équipe basée sur la position sur le terrain et la défense, il mène FBS en punts de dégagement, en distance de dégagement et est cinquième en moyenne tout en se plaçant le plus dans le coin du cercueil.

K : Will Reichard, Alabama

Il n’y a pas si longtemps, le Tide avait un problème de démarrage. Ce n’est plus un problème aujourd’hui grâce à Reichard, qui a réalisé toutes ses tentatives de placement et marqué des points supplémentaires cette saison pour devenir le leader de tous les temps de la SEC en termes de points marqués.

RP : Aïnias Smith, Texas A&M

L’un des cinq joueurs de la SEC à avoir renvoyé un botté de dégagement pour un touché, Smith est deuxième en FBS parmi ceux qui se qualifient pour la moyenne des retours et a été une grosse machine de jeu pour les Aggies lorsqu’ils en ont le plus besoin.

KR : Branche de Zacharie, USC

Branch n’a disputé que cinq matchs cette année, mais le véritable étudiant de première année est le seul joueur du pays avec à la fois un retour de botté de dégagement et un retour de coup de pied pour un touché. Il réalise en moyenne plus de 24 verges par retour, même si les équipes ont essayé de s’éloigner de lui.

Zachariah Branch montre sa vitesse ELITE lors d’un retour de botté de dégagement de 75 verges TD

DEUXIÈME INFRACTION D’ÉQUIPE

QB : Caleb Williams, USC

RB : Ray Davis, Kentucky

RB : Ashton Jeanty, État de Boise

WR : Malik Nabers, LSU

WR : Marvin Harrison Jr., État de l’Ohio

TOUT USAGE : Luther Burden III, Missouri

TE : Dallin Holker, État du Colorado

OL : Olu Fashanu, Penn State

OL : Tanner Miller, Etat de l’Oregon

OL : Jackson Powers-Johnson, Oregon

OL : Brandon Coleman, TCU

OL : Ajani Cornelius, Oregon

Marvin Harrison Jr. de l’Ohio State enregistre 163 verges, TD contre Maryland

DÉFENSE DE LA DEUXIÈME ÉQUIPE

DL : Laiatu Latu, UCLA

DL : T’Vondre Sweat, Texas

DL : Mason Graham, Michigan

BORD : Mohamed Kamara, État du Colorado

LB : Edgerrin Cooper, Texas A&M

LB : Payton Wilson, État de Caroline du Nord

DG : Dominic DeLuca, Penn State

DB : Maxwell Hairston, Kentucky

DB : Denzel Burke, État de l’Ohio

DB : Calen Bullock, USC

DB : Caleb Downs, Alabama

DEUXIÈME ÉQUIPE ÉQUIPES SPÉCIALES

K: Joshua Karty, Stanford

P : Tyler Perkins, État de l’Iowa

RP : Daequan Hardy, Penn State

KR : Matthew Golden, Houston

Penn State force cinq revirements lors de la victoire contre l’Illinois

Voulez-vous que d’autres belles histoires vous soient livrées directement ? Voici comment créer ou vous connecter à votre compte FOX Sports, suivre vos ligues, équipes et joueurs préférés et recevoir quotidiennement une newsletter personnalisée dans votre boîte de réception. .

Bryan Fischer est un écrivain de football universitaire pour FOX Sports. Il couvre l’athlétisme universitaire depuis près de deux décennies dans des médias tels que NBC Sports, CBS Sports, Yahoo! Sports et NFL.com entre autres. Suivez-le sur Twitter à @BryanDFischer.

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL