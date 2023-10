Football universitaire, cotes NFL : meilleurs paris pour Alabama-Texas A&M, Saints-Patriots

Sam Panayotovitch Analyste des paris sportifs FOX

Je n’oublierai jamais Baylor (+12,5) qui s’est remis d’un déficit de 35-7 pour battre l’UCF 36-35. Le retour a eu lieu alors que j’étais dans un avion de Hilton Head à Baltimore et je n’ai pas vu un seul claquement en seconde période.

Ce sont les pauses parfois.

Quant à cette semaine, j’ai encerclé trois autres paris universitaires et deux autres jeux NFL. N’oubliez pas que cet endroit n’est pas non plus l’espace pour un million de choix ou des parlays à cinq équipes. Ce seront toujours les jeux que j’aime le plus.

Allons au travail.

Chevaliers UCF (-2, O/U 64) à Jayhawks du Kansas

En parlant d’UCF…

On m’a assuré en début de semaine que le quart-arrière des Knights John Rhys Plumlee serait prêt à partir samedi. Il a participé à un entraînement complet toute la semaine et il est l’une des meilleures armes à double menace de tout le pays.

L’offensive de l’UCF a fredonné sans Plumlee, il est donc très raisonnable de s’attendre à ce que les Chevaliers éclairent le tableau de bord comme d’habitude. Ils ont marqué 56, 48, 41 et 35 cette saison et la capacité de Plumlee à courir ne fait qu’améliorer les choses.

Il a parcouru 2 214 verges au cours de sa carrière universitaire de cinq ans.

Ces deux attaques peuvent marquer des points par lots et aucune des deux défenses n’a quelque chose de spécial. Mais c’est surtout une question de rythme. Ces infractions tirent et jouent à un rythme effréné. Je ne serais pas surpris si c’était du 38-35.

PICK : Plus de 64 points marqués par les deux équipes combinées

Marée cramoisie de l’Alabama (-2,5, O/U 46) à Texas A&M Aggies

Je m’en fiche même si Jalen Milroe est encore amoché.

Ce sont les rumeurs émanant de Tuscaloosa plus tôt cette semaine, qui ont été abattues presque immédiatement par l’Alabama. Le fait est que ce genre de grondements ne tombent pas du ciel. Quoi qu’il en soit, la défense de Texas A&M est rapide et assez physique pour rendre la vie misérable à Milroe.

Le légendaire parieur de Las Vegas Kenny White a ces deux équipes numériquement égales sur un neutre et il fait le match de ce samedi A&M 24, Alabama 20 devant plus de 100 000 fans à Kyle Field. Vous payez une « taxe historique » ici sur l’Alabama, même si l’Alabama n’est pas un bon titre national.

Je suis prêt à vaincre la marée.

PICK : Texas A&M (+2,5) perdra de moins de 2,5 points (ou gagnera purement et simplement)

Castors de l’État de l’Oregon (-8, O/U 50,5) à Ours d’or de Cal

Aimez-moi certains endroits comme celui-ci.

L’État de l’Oregon est plutôt brillant en ce moment après avoir étouffé l’Utah 21-7 vendredi dernier pour permettre aux Beavers de se classer parmi les 15 premiers dans le sondage AP. Et pourtant, l’argent respecté a quand même fait passer ce chiffre de +9,5 à +7,5.

Hmmm.

Les Golden Bears ont encaissé plus de 65 % en tant qu’outsider sous la direction de l’entraîneur-chef Justin Wilcox et nous parlons d’environ 35 matchs dans ce rôle. C’est en plein dans la timonerie de Cal et je m’attends à ce que la défense de Wilcox lance un tas de rebondissements contre le quarterback toujours erratique de l’OSU, DJ Uiagalelei.

Reprenons ces points.

PICK : Cal (+8) perdra de moins de 8 points (ou gagnera purement et simplement)

Texans de Houston à Faucons d’Atlanta (-1,5, O/U 41,5)

Tout le monde aime les Texans cette semaine.

« Nous voyons une grande partie de l’argent public sur Houston », m’a dit vendredi le directeur exécutif du Westgate SuperBook, John Murray. « Houston est un chien de route très populaire qui obtient moins qu’un panier. Je ne pensais pas que ce serait le cas. »

C’est aussi un match dont Atlanta a désespérément besoin après des défaites consécutives contre Detroit et Jacksonville. J’aime l’avantage de Houston, mais combien de matchs « A » ou « B » les Texans vont-ils jouer cette saison ? Sept?

CJ Stroud regorge de qualités de quart-arrière vedette, mais c’est toujours une équipe de football qui n’a tout simplement pas beaucoup de talent. Je suis impatient de voir à quoi ressembleront les Texans dans quelques années, mais je ne peux pas les parier +1,5.

Ils zigzaguent, nous zagons.

PICK : Falcons (-1,5) vainqueurs par plus de 1,5 points

Saints de la Nouvelle-Orléans à Patriots de la Nouvelle-Angleterre (-1, O/U 39,5)

Je déteste à quel point j’aime la Nouvelle-Angleterre ici.

Les Patriots ont été épouvantables, oui, mais on pourrait contrer qu’ils ont affronté trois équipes très, très solides : les Eagles, les Dolphins et les Cowboys. Non seulement ces équipes infaillibles en séries éliminatoires, mais elles ont toutes des quarts-arrières qui se déplacent d’un mètre.

Et puis il y a les Saints.

La Nouvelle-Orléans n’a marqué qu’une seule fois 21 points lors de ses 10 derniers matchs. Je m’en fiche si c’est Derek Carr amoché ou le remplaçant Jameis Winston – ce sont les jeux que Bill Belichick a tendance à gagner. Lorsque la Nouvelle-Angleterre commencera à perdre contre des gars comme Carr, Anthony Richardson et Zach Wilson, il sera temps de tout faire exploser.

Prenez les Patriots sous-évalués chez vous.

PICK : Patriots (-1) vainqueurs par plus de 1 point

Record 2023 : (11-11-1, -0,9)

Sam Panayotovitch est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et NESN. Il a auparavant travaillé pour WGN Radio, NBC Sports et VSiN. Il affrontera probablement votre équipe préférée. Suivez-le sur Twitter @ spshoot .

