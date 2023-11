Football universitaire à la télévision : comment regarder Michigan contre Penn State

Le total over-under pour le match Rutgers-Iowa de samedi est de 28,5 au moment d’écrire ces lignes, ce qui serait le total le plus bas de la subdivision Football Bowl. depuis 2000 . Les cinq totaux les plus bas sur cette période ont tous mis en vedette les Hawkeyes, et tous les cinq ont eu lieu cette saison ou la dernière.

Le Michigan visite Penn State, donnant à l’entraîneur des Nittany Lions, James Franklin, une autre chance de prouver que ses équipes ne se fanent pas face à la compétition de haut niveau. Penn State est seulement 3-16 contre les 10 meilleures équipes avec Franklin comme entraîneur, et deux de ces victoires ont eu lieu il y a sept ans. Il n’a également qu’une fiche de 3-6 contre le Michigan et n’a jamais battu les Wolverines alors que son équipe était moins bien classée au moment du match. L’offensive de Penn State est tombée à plat lors de son premier match contre une équipe du top 10 cette saison, une défaite de 20-12 contre le numéro 1 de l’époque. 3 Ohio State dans lequel les Nittany Lions ont lancé neuf fois, n’ont récolté en moyenne que 3,5 verges par jeu et ont marqué leur seul touché avec 29 secondes à jouer et le match hors de portée. La défense du Michigan est au moins à égalité avec celle des Buckeyes et probablement meilleure : les Wolverines sont n°1 au niveau national en verges autorisées par match et sont la seule équipe du pays à céder moins de 10 points par match. Mais la défense de Penn State est également au top dans ces catégories, et nous pourrions nous attendre à un combat de pierre. …