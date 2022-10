Football universitaire à 49 ans ? Le joueur de ligne du Dakota du Nord a ce qu’il faut

WAHPETON, ND (AP) – Lorsque le North Dakota State College of Science a subi une défaite déchirante début septembre – déjoué sur la ligne de but alors que le temps expirait dans une secousse pour leurs ambitions de championnat national – c’était un joueur de ligne défensif de secours qui s’est avancé avec un pep talk pour remonter le vestiaire.

Oubliez ça, a déclaré Ray Ruschel, 49 ans, selon ses coéquipiers du collège junior. Concentrez-vous sur le reste de la saison et tout ira bien.

«Il y avait juste une sorte d’émotions partout. Tout le monde ne l’a pas géré », a déclaré le receveur Marselio Mendez après la défaite face à son rival Minnesota State Community Technical College. « Ray est venu et a dit, vous savez, ce n’est pas vraiment un échec, non ? Il a dit que nous devions simplement mettre l’émotion de côté et nous avons encore le reste de la saison et les séries éliminatoires pour montrer qui nous sommes.

En matière d’inspiration, les Wildcats pourraient faire pire que de se tourner vers la propre histoire de Ruschel et le chemin qui l’a amené dans une petite école à vocation professionnelle dans l’ombre portée par la puissance voisine de la NCAA dans l’État du Dakota du Nord.

Après près de deux décennies dans l’armée et la garde nationale, Ruschel travaillait comme mécanicien de nuit dans une usine de betteraves sucrières du Dakota du Nord lorsqu’il a décidé de s’inscrire au College of Science. L’école propose des programmes de deux ans dans les domaines de la fabrication, des métiers spécialisés, des soins de santé et des arts libéraux.

Cela sonnait bien à Ruschel, qui espérait évoluer à l’usine et a décidé d’étudier la gestion d’entreprise. Puis il a appris que l’école avait une équipe de football parmi ses six sports – et que, malgré son âge, il était éligible.

“Quelque chose vient de cliquer dans ma tête, comme pourquoi ne pas jouer?” a rappelé Ruschel, dont la dernière action de jeu est survenue alors qu’il était lycéen en Pennsylvanie, il y a plus de 30 ans.

Lorsque Ruschel a demandé à l’entraîneur-chef Eric Issendorf – un an de moins – de faire un essai, Issendorf a dit que oui, même s’il craignait que Ruschel ne se blesse.

Au lieu de cela, Ruschel a tenu bon et a gagné le respect des autres joueurs. Il joue maintenant environ une douzaine de snaps par match.

“Les gars contre qui il joue sont plus gros, plus rapides, plus forts que lui”, a déclaré Issendorf. « Mais il a été capable de le gérer. Sa personnalité …. c’est juste un gars vraiment sympathique avec l’ambition de ne rien négliger. Tant qu’il est ici sur cette terre.

Wahpeton, une ville principalement industrielle d’environ 7 800 habitants, abrite la Minn-Dak Farmers Cooperative, l’un des plus grands producteurs de betteraves sucrières du Dakota du Nord et du Minnesota. C’est là que Ruschel travaille un quart de nuit, puis passe quelques heures au gymnase après s’être levé à 8 heures du matin chaque jour.

Après quelques heures de travail scolaire en ligne dans son appartement près du campus, Ruschel prend un peu de repos avant l’entraînement de l’après-midi, qui dure jusqu’à 19 heures environ. Ensuite, il retourne à son appartement, où Ruschel se douche et mange avant de se coucher pour se reposer avant. tout recommence avec son quart de nuit.

Comment fait-il pour réussir un emploi du temps aussi chargé ?

“C’est une bonne question.” a déclaré Ruschel, un père célibataire de deux enfants adultes. « C’est parce que j’ai choisi de donner la priorité à certaines choses et que d’autres choses doivent être sacrifiées. Ils doivent juste être sacrifiés maintenant.

Le campus universitaire abrite environ 3 000 étudiants, ancrés par son historique Old Main qui remonte à sa fondation en 1903. Une brochure de recrutement se vante d’un taux d’emploi de 97% pour les diplômés.

En matière de football, ce n’est pas l’État du Dakota du Nord – un champion national éternel du deuxième niveau de la NCAA, avec un budget de 25 millions de dollars, un dôme pouvant accueillir 19 000 places et de nombreux anciens de la NFL.

Mais ce n’est pas mal, avec des installations parmi les meilleures du football universitaire junior, dont un stade de 4 100 places, quatre terrains d’entraînement et un vestiaire avec 90 stalles modernes.

Les Wildcats sont allés 9-1 la saison dernière, deuxième meilleur de l’histoire de l’école, et ont terminé au 4e rang du classement des collèges juniors de la Division III. Après une victoire de 37-6 contre le Vermillion Community College – un trajet en bus de six heures vers l’extrême nord-est du Minnesota – et une victoire à la maison le week-end dernier, ils ont une fiche de 4-1 dans une saison qu’ils espèrent pouvoir terminer par un championnat national.

Les joueurs disent que Ruschel s’intègre à ses coéquipiers malgré les différences musicales et culturelles évidentes qui accompagnent un si grand écart d’âge. Lors de ce trajet en bus vers le Minnesota, par exemple, Ruschel a passé des heures à parcourir Facebook, à écouter de la musique sur ses écouteurs et à “regarder principalement par la fenêtre”. Pas d’Instagram ou de TikTok pour lui.

“Les joueurs viendront vers moi et me demanderont ce que j’écoute”, a déclaré Ruschel en riant. “Je leur dis de la musique country et ce sera la fin de ça.”

Ruschel, qui a été nommé sergent alors qu’il était dans l’armée et a déclaré qu’il souhaitait rester actif dans la Garde nationale jusqu’à l’âge de 60 ans, a servi en Afghanistan et en Jordanie, bien qu’il ait refusé de parler des tournées.

Le secondeur Manny Garcia a déclaré que l’expérience de Ruschel dans l’armée et sa volonté d’affronter des joueurs de moins de la moitié de son âge lui donnaient de la crédibilité auprès de ses coéquipiers.

“Vous savez, nous entendons les histoires de Ray sur l’armée et nous les écoutons et nous nous assurons que nous essayons de les traduire sur le terrain de football, bien sûr”, a déclaré Garcia.

Cinq matchs dans la saison, Ruschel de 6 pieds et 225 livres, un mordu d’entraînement, a déclaré qu’il ne ressentait aucune douleur sur le terrain.

“Dans l’ensemble, je n’ai pas plus mal que le reste de ces enfants”, a-t-il déclaré. “Je dois juste continuer à m’étirer.”

La nouvelle d’un joueur de football universitaire de 49 ans a attiré l’attention des médias nationaux et Ruschel s’est parfois excusé d’avoir détourné les projecteurs des autres, a déclaré Issendorf. Avant l’arrivée de Ruschel, la renommée du programme était Errol Mann, qui a donné un coup de pied pour les Oakland Raiders de la NFL et faisait partie de leur équipe gagnante du Super Bowl en 1976.

“J’ai dit à Ray, vous savez, nous l’embrassons”, a déclaré Issendorf. « Notre institution adore ça. Notre administration aime l’attention. C’est du grand marketing. Mais c’est aussi une très bonne histoire.

Dave Kolpack, Associated Press