Football universitaire 2023, cotes NFL : meilleurs paris pour UCLA-Utah, Saints-Packers

Sam Panayotovitch Analyste des paris sportifs FOX

L’Illinois (+15) a retourné le ballon cinq – oui, cinq – fois la semaine dernière contre Penn State et était toujours presque couvert. Ce sont les pertes les plus difficiles. Ceux où vous êtes du bon côté mais que vous êtes juste à côté.

Pouah.

J’ai trois autres paris sur le football universitaire et deux autres matchs sur la NFL cette semaine. N’oubliez pas que cet endroit n’est pas non plus l’espace pour un million de choix ou des parlays à cinq équipes. Ce seront toujours les jeux que j’aime le plus.

Allons au travail.

Floride centrale à État du Kansas (-4, O/U 52)

Le quart-arrière de K-State, Will Howard, est amoché.

Howard a été vu boitant sur le campus avec des béquilles cette semaine et KSU dit qu’il a été « à l’entraînement » sans confirmer qu’il s’est réellement entraîné. J’adore quand ils nous rendent la tâche difficile. Il y a évidemment une chance que Howard s’en sorte et joue – et j’en suis heureux.

Mais s’il est limité, c’est un endroit problématique.

L’UCF est toujours privée de son quart partant John Rhys Plumlee, mais les Knights comptent beaucoup sur le remplaçant Timmy McClain. Les Knights ont également beaucoup de compétences et de vitesse dans le département de meneur de jeu et ils ne devraient pas avoir de problèmes pour déplacer le ballon sur le terrain.

J’ai failli passer au moneyline, mais je vais prendre le coussin.

PICK : UCF (+4) perdra de moins de 4 points (ou gagnera purement et simplement)

Shedeur Sanders devrait-il participer au repêchage de la NFL 2024 ou rester au Colorado ? Lors de son entretien avec Taylor Rooks, Deion Sanders a déclaré que « Shedeur n’est pas un conducteur arrière ».

UCLA à Utah (-5,5, O/U 52,5)

Il y a de meilleures nouvelles de quart-arrière à Utah.

Utes QB Cam Rising est censé être disponible pour la première fois depuis la déchirure de son ACL au Rose Bowl de l’année dernière. Les parieurs professionnels ont des opinions divergentes sur la valeur de Rising pour l’offensive. Lorsque des nouvelles positives ont été officiellement annoncées jeudi, des hommes malins ont fait passer l’Utah de -4,5 à -6,5.

Ensuite, l’éventuel rachat de l’UCLA s’est élevé à +6,5.

J’aime toujours Utah à -5,5 parce que je crois en la capacité de double menace de Rising. Il est vraiment le meilleur joueur offensif des Utes et la rouille ne m’inquiète pas vraiment. Il est actif à l’entraînement depuis quelques semaines maintenant et la rumeur court que son plan était de faire ses débuts dans la saison dans ce même match.

Et donnez-moi la défense de l’Utah contre Dante Moore, étudiant de première année à UCLA.

PICK : Utah (-5,5) gagner par plus de 5,5 points

Buffle à UL Lafayette (-10, O/U 57,5)

C’est tout pour Buffalo.

Les Bulls ont une fiche de 0-3 avec des défaites contre le Wisconsin, une équipe Liberty invaincue et Fordham, l’une des attaques les plus explosives des rangs du FCS. On dirait que je cherche des excuses pour Buffalo et il y a peut-être une part de vérité là-dedans. Mais si cette équipe a du cœur, elle concourra ce samedi.

Lafayette est votre équipe prototype de Sun Belt. Les Ragin’ Cajuns parcourent le terrain et se retrouvent généralement dans des compétitions d’athlétisme. Ils abandonneront également de gros jeux en défense. Buffalo a certainement les munitions offensives nécessaires et tant que le quart-arrière Cole Snyder ne lance plus d’interceptions éreintantes, les Bulls devraient rester.

Il est difficile de ne pas prendre des chiffres à deux chiffres ici.

PICK : Buffalo (+10) perdra de moins de 10 points (ou gagnera purement et simplement)

Que devraient ressentir les fans du Michigan, du Texas et de l’Alabama après la troisième semaine ? Joel Klatt s’est enregistré auprès des fans du football universitaire.

Titans du Tennessee à Browns de Cleveland (-3,5, O/U 39,5)

C’est tellement amusant de parier sur Mike Vrabel.

Chaque année, le récit national autour des Titans a tendance à se concentrer sur leur manque de talent ou de meneurs de jeu, mais le Tennessee a trouvé le moyen de se qualifier pour les séries éliminatoires de la NFL au cours de trois des quatre dernières saisons. Ce n’est pas un accident.

Les équipes de Vrabel sont fortes mentalement et gardent les matchs serrés. Ils ont couvert 22 de leurs 37 derniers matchs (60 %) remontant à la semaine 1 en 2021.

Pendant ce temps, Cleveland cherchera des réponses sérieuses avec le porteur de ballon vedette Nick Chubb absent pour la saison en raison d’une blessure dévastatrice au genou. Je sais que les parieurs disent que les porteurs de ballon ne valent pas grand-chose pour la ligne de pari, mais l’absence de Chubb change tout ce que les Browns font offensivement.

Attendez-vous à ce que Vrabel empile la boîte et oblige Deshaun Watson à le battre avec son bras. Ne soyez pas surpris si le Tennessee gagne carrément.

PICK : Titans (+3,5) perdront de moins de 3,5 points (ou gagneront carrément)

Saints de la Nouvelle-Orléans à Packers de Green Bay (-1, O/U 42,5)

Je déteste à quel point j’aime les Packers à cet endroit.

Les Saints ont rattrapé pratiquement tous les breaks au cours des deux dernières semaines et ont réussi à remporter deux victoires par quatre points combinés.

Hourra.

Bien sûr, le jeu de passes de la Nouvelle-Orléans est bien amélioré avec Carr au lieu d’Andy Dalton, mais Carr est toujours une bombe à retardement avec le ballon. Il y a toujours une mauvaise interception qui se cache et le secondaire des Packers n’est pas une blague. Ce match Jaire Alexander-Chris Olave va être une guerre.

En fin de compte, cela revient à établir le bon numéro. Je n’étais pas excité à l’idée de marquer un panier à l’air libre, mais je mettrai volontiers un centime.

PICK : Packers (-1) gagnent par plus de 1 point

Record 2023 : (6-7, -1,5)

Sam Panayotovitch est analyste de paris sportifs pour FOX Sports et NESN. Il a auparavant travaillé pour WGN Radio, NBC Sports et VSiN. Il affrontera probablement votre équipe préférée. Suivez-le sur Twitter @ spshoot .

& amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp; & amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp; amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;