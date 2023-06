Football Transfer Live Updates: Chelsea rejette la troisième offre de Manchester United pour Mason Mount

En savoir plus

L’Inter Miami continue d’accueillir d’anciennes stars de Barcelone après avoir confirmé la signature de l’icône Lionel Messi plus tôt ce mois-ci. Ils ont maintenant annoncé la signature du milieu de terrain Sergio Busquets qui retrouvera Messi.

L’attaquant français Christopher Nkunu a déclaré qu’il ferait tout pour le club en difficulté après l’avoir rejoint plus tôt cette semaine dans le cadre d’un contrat de six ans. « Nous pouvons dire que je suis un travailleur acharné », a déclaré Nkunku sur le site Internet du club. « Je donnerai tout pour le club, pour les fans et pour aider l’équipe à remporter des trophées, pour donner le meilleur de mon football. J’espère que je les rendrai aussi heureux que moi d’être ici dans ce club.