MADRID: Le Real Madrid a battu samedi un Celta Vigo en forme 2-0 à domicile grâce à un but et à une aide de la paire espagnole Lucas Vazquez et Marco Asensio, plaçant l’équipe au-dessus de ses rivaux de la ville, l’Atletico Madrid, en tête de la Liga.

Cette victoire a conduit les champions d’Espagne au sommet avec 36 points, un devant l’Atletico, deuxième, qui a trois matchs en main et qui a rendu visite dimanche à Alaves.

Le Real était malmené par un match nul 1-1 contre Elche en difficulté lors de son dernier match et il manquait le capitaine Sergio Ramos, qui était absent avec un mal d’estomac.

Mais ils ont pris un départ idéal grâce à une tête imposante de Vazquez, qui a devancé deux défenseurs du Celta pour propulser à domicile un centre d’Asensio.

Vazquez a rendu la faveur au début de la seconde mi-temps pour lancer Asensio après que Madrid ait récupéré le ballon haut dans la moitié de terrain du Celta. L’équipe de Zinedine Zidane a confortablement vu la victoire, mettant fin à la série invaincue de six matchs du Celta sous le nouvel entraîneur Eduardo Coudet.

« Nous avons dit avant le match qu’après avoir glissé contre Elche, nous voulions montrer notre agressivité habituelle et récupérer le ballon en haut du terrain », a déclaré Vazquez.

«En ce moment, chaque match est la clé, nous sommes sur une bonne course, nous ne nous attendions pas à faire match nul l’autre jour, mais l’équipe est en bonne forme et si nous continuons à jouer comme ça, nous nous battrons pour tout.»

Le Celta avait remporté cinq de ses six matches de championnat précédents depuis que l’Argentin Coudet a pris les commandes en novembre après le limogeage d’Oscar Garcia, les emmenant du bas du classement à une distance de frappe des places européennes.

Le voyage à Madrid a été leur plus gros test jusqu’à présent et ils ont presque pris les devants lorsque l’attaquant talismanique Iago Aspas a traversé et a renversé le gardien Thibaut Courtois, mais le défenseur du Real Nacho a récupéré pour le dégager de la ligne.

Madrid a immédiatement cassé avec un long ballon à Asensio, dont le centre a été incliné par Vazquez.

Le Real a presque doublé son avance lorsque Dani Carvajal a tenté sa chance de l’extérieur de la surface et a vu son tir siffler au-delà du poteau.

Le Celta n’avait pas réussi à réussir son style habituel de pressage intense et ils ont subi un coup dur lorsque Aspas, le meilleur buteur de la Liga avec neuf buts, a été contraint de souffrir de douleur visible en raison d’une blessure musculaire présumée.

Quelques instants plus tard, le but d’Asensio a porté un coup de grâce et ils ont également perdu l’attaquant Nolito sur blessure.