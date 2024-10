Football Pitt | Le RB « explosif » et « mortel » Desmond Reid fait sa marque | Sportif

PITTSBURGH – L’entraîneur de football de Pitt, Pat Narduzzi, décrit fréquemment la direction de Desmond Reid comme « explosive ».

Narduzzi a ajouté un nouvel adjectif pour décrire le porteur de ballon de 5 pieds 8 pouces et 175 livres lundi : « mortel ».

Reid a enregistré un sommet de la saison de 155 verges sur réception contre la Caroline du Nord, remportant les honneurs du receveur de la semaine de l’ACC pour ses efforts contre les Tar Heels. Il a déjà été honoré en tant que porteur de ballon de la semaine de l’ACC pour sa performance contre Cincinnati, au cours de laquelle il a totalisé 148 verges en 19 courses et a capté six passes pour 106 verges et un touché.

Narduzzi a souligné à quel point la polyvalence de Reid a eu un impact sur l’offensive.

L’unité fonctionne principalement avec 11 personnes – soit un porteur de ballon, un ailier rapproché et trois receveurs – mais la présence de Reid la rend beaucoup plus dynamique.

« Vraiment, vous pourriez le regarder et dire qu’il y a quatre receveurs dans un match, mais un porteur de ballon dans le match », a déclaré Narduzzi. « C’est un gars du type slash qui peut tout faire. Il est receveur et porteur de ballon, et il est mortel dans les deux domaines. C’est ce qui le rend si exceptionnel.

Il ne fait aucun doute que Reid a été, comme l’a dit Narduzzi, explosif. Contre la Caroline du Nord, Reid a réalisé sa plus longue réception de la saison, un jeu de 72 verges qui a permis à Pitt de marquer le premier touché. Il compte également des touchés de 46, 56 et 78 verges cette saison – respectivement sur une course, une réception et un retour de botté de dégagement.

Narduzzi avait des réserves à propos de Reid lorsque l’arrière de 20 ans a suivi le coordinateur offensif Kade Bell à Pitt depuis la Caroline de l’Ouest. Le ballon du printemps et le camp d’entraînement ont fait changer d’avis Narduzzi lorsqu’il a vu Reid aller à l’encontre de sa défense et a appris que la stature de Reid ne semble minuscule que sur le papier, pas en action.

Bien que Narduzzi se soit d’abord demandé si Reid pouvait jouer au niveau Power Four, il a déclaré que Reid n’était pas le seul joueur à avoir été négligé en raison de sa taille.

« Il y en a beaucoup au niveau du FCS, il y en a vraiment », a déclaré Narduzzi. « Il y a tellement de joueurs là-bas. Si vous avez le choix entre un gars de 5 à 8 pieds et un gars de 6 pieds, vous prendrez le gars de 6 pieds, et cela se répercutera.

Pitt et Narduzzi ont tenté leur chance sur Reid, et cela porte ses fruits.

Reid est deuxième au pays pour les chantiers polyvalents et montre peu de signes de ralentissement. Chaque semaine, il prouve qu’il peut non seulement jouer au football Power Four, mais aussi y exceller.

Narduzzi a parfois critiqué le portail de transfert, mais reconnaît l’opportunité qu’il peut offrir aux joueurs transférés de niveaux inférieurs, comme Reid.

« C’est ce qui est génial avec le portail pour les équipes FCS, c’est que vous allez prouver ce que vous avez, progresser et faire de grandes choses », a déclaré Narduzzi. « De toute façon, vous avez la chance d’aller dans la NFL, mais pour pouvoir le prouver à un niveau supérieur, (Reid) a cette opportunité et il la poursuit. »

Amanda Filipcic-Godsey est une écrivaine indépendante à Pittsburgh. Elle couvre les sports de Pittsburgh pour les journaux CNHI Pa. Suivez-la sur Twitter @AmandaFGodsey.