Football Oswego East-Plainfield East – Shaw Local

PLAINFIELD – Oswego East a fait beaucoup d’erreurs lors du match de jeudi à Plainfield East, mais les Wolves ont également fait plusieurs gros jeux des deux côtés du ballon.

En fin de compte, ils en ont fait assez pour battre les Bengals, 34-20.

“De toute évidence, gagner vaut mieux que perdre, mais nous ne pensons pas que la façon dont nous avons joué ce soir va le faire de notre côté de la conférence”, a déclaré l’entraîneur des Wolves Tyson LeBlanc. “Nous devons être meilleurs que nous ne l’étions ce soir.”

Le quart-arrière Tre Jones a couru pour une paire de touchés et en a lancé un autre, tandis que Christian Martyn a également couru pour quelques touchés alors que les Wolves ont fait de belles choses en attaque.

“Nous avons quand même réussi à marquer, mais vous devez finir votre repas”, a déclaré Jones. «Nous avons laissé trop de choses sur la table et cela montre à quel point nous avons du talent dans ce programme, où vous pouvez passer une nuit comme celle-ci et toujours en mettre 34 [points].”

Oswego East (2-1) a obtenu une course de touché de 29 verges de Jones avec sa frappe de 11 verges contre Jalen Lewis en première mi-temps, mais Plainfield East (1-2) a répliqué avec une paire de passes de touché de Brandon Parades alors que le deuxième joueur s’est connecté de 26 mètres à Quinn Morris et de 32 ​​mètres à Kameron Hopkins pour une avance de 14-13.

Les Wolves ont commencé à s’éloigner en seconde période, punissant les Bengals en interceptant trois passes et en se précipitant pour trois touchés pour prendre une avance de 34-14 avec 9:11 à jouer.

Martyn a marqué sur une course de 42 verges avec 9:42 à faire au troisième quart. Il marquerait à nouveau sur une course de 7 verges, après que Jones ait percé la défense de Plainfield East et sprinté sur 82 verges pour un score le long de la ligne de touche.

“C’est un enfant très intelligent”, a déclaré Jones à propos de Martyn. “Je l’appelle ‘gamin’, et il a juste un an de moins que moi. Il a apporté son seau à lunch ce soir. Il a fait son truc. »

Oswego Est à Plainfield Est Christian Martyn (30 ans) d’Oswego East dépasse Timothy Zywicki (52 ans) lors de leur match jeudi soir à Plainfield. (Gary E Duncan Sr pour Shaw Local)

Alors que les pénalités ont fait mal aux deux équipes, les Bengals ont été les plus victimes de revirements, les Wolves ayant intercepté cinq passes. Michael Polubinski a décroché une paire, tout en renvoyant un botté de dégagement de 30 verges pour établir le score final de l’équipe.

“J’aiderai partout où l’équipe aura besoin de moi”, a déclaré Polubinski. «Je veux vraiment tout mettre en jeu. Nous sommes fiers chaque semaine pour les équipes spéciales et nous consacrons autant de temps à cela qu’à l’attaque et à la défense.

Malgré les revirements, les Bengals ont gardé le match serré, Tre Johnson ayant réussi un touché de 36 verges de Parades lors d’un quatrième jeu avec 7:07 à jouer à 34-20.

“Ce n’était certainement pas la plus belle soirée avec tout ce qui se passait”, a déclaré l’entraîneur des Bengals Brad Kunz. «Nous avons eu tellement de pénalités sur nous et nous nous sommes mis un peu dans une mauvaise position. Nous plaçons notre attaque dans un champ long et notre défense dans un champ court, et ce n’est pas la recette du succès.

Kunz se souvient avoir traîné 35-0 à la mi-temps lorsque les équipes ont joué l’an dernier. Il reconnaît la croissance du programme.

“Nous avons eu des passes qui ont été renversées et interceptées, et beaucoup de choses qui n’ont tout simplement pas marché dans notre sens”, a-t-il déclaré. “J’aimerais que vous jouiez une série contre ces équipes, mais malheureusement vous n’y arrivez pas, et nous sommes une équipe 7A solide et notre calendrier est plein d’équipes éliminatoires 8A, donc ça va être une bataille tous les soirs.”