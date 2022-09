Football NIU, First State Bank Opening Day 5K, Cider House After Hours et plus – Shaw Local

1. Les Huskies de la Northern Illinois University affronteront les Panthers de la Eastern Illinois University à 19 h jeudi au Huskie Stadium.

Les billets d’admission générale coûtent 33 $ et les sièges premium, avec des sièges à dossier de chaise ou à dossier de banquette, coûtent 40 $ par billet. Les billets peuvent être achetés à niuhuskies.com

L’ouverture de la saison de jeudi soir est la troisième fois que les programmes de football NIU et EIU s’affrontent. NIU a remporté les deux combats précédents entre ces institutions publiques de l’Illinois, dont le plus récent était une déroute 38-10 en 2017.

Il s’agit du premier jeu d’une expérience de concession désormais sans numéraire pour les fans de NIU. Tous les stands de concession du stade Huskie, y compris dans The Yard et les zones premium, obligeront un consommateur à payer avec une carte de crédit, Apple Pay ou Google Wallet.

2. Artisanat familial de 10 h à midi le samedi à la bibliothèque publique de DeKalb.

Un atelier à la bibliothèque publique de DeKalb offrira l’occasion de transformer des photos de famille en aimants photo décoratifs pouvant être accrochés à leur réfrigérateur domestique. Aucune expérience préalable dans la fabrication d’aimants photo n’est nécessaire pour cette activité, mais il est nécessaire d’apporter vos propres photos pour réaliser l’artisanat car la bibliothèque a déclaré qu’elle ne pouvait pas imprimer de photos en couleur. Les fournitures pour les aimants photo étant limitées, l’atelier d’artisanat se déroulera selon le principe du premier arrivé, premier servi.

L’événement de bricolage aura lieu dans la salle de réunion Zimmerman.

Vous trouverez des informations sur l’événement sur dkpl.org/event/diy-family-craft-photo-magnets/.

3. La deuxième journée d’ouverture annuelle de la First State Bank 5K à 8 h le samedi.

La deuxième course de 5 km de la première journée d’ouverture de la State Bank se tiendra au North 40, le parcours officiel de cross-country de NIU, pour célébrer le lancement des saisons de cross-country et de football de NIU. La nourriture et les boissons seront distribuées une fois le 5K terminé. Les coureurs ou marcheurs potentiels pourront s’inscrire en personne le jour de l’événement jusqu’à 7 h 30. L’inscription coûte 30 $. Le produit sera utilisé pour soutenir l’équipe de cross-country de NIU. Les participants reçoivent un t-shirt de course.

Les trois premiers dans les catégories féminine, masculine et étudiante recevront deux billets pour le match de football à domicile de NIU le 17 septembre contre Vanderbilt, un forfait VIP avec de la nourriture et des boissons gratuites et un accès avant le match au terrain. Le coureur qui affiche le meilleur temps dans chaque catégorie recevra 100 $, le deuxième meilleur temps recevra 50 $ et le troisième meilleur recevra 30 $.

Les coureurs peuvent s’inscrire à l’événement sur runsignup.com/Race/IL/Dekalb/FirstStateBankOpeningDay5K.

4. Cidrerie After Hours de 18h à 21h samedi au Verger Jonamac.

La cidrerie de Jonamac Orchard est ouverte tard le samedi soir pour son événement After Hours. De 18 h à 21 h, Jonamac Orchard servira des cidres et des vins tandis que Braden Larive jouera de la musique en direct sur la terrasse. Un labyrinthe de maïs avec lampe de poche sera disponible samedi soir et un barbecue sera servi sur la pelouse du barbecue Orchard by Hicks basé à Malte. Les billets pour l’événement coûtent 7 $.

Pour plus d’informations sur Cider House After Hours at Jonamac Orchard, visitez jonamacorchard.com/evetns-calendar/cider-house-after-hours-september-3/.

5. Franklin B. Alexander Memorial avec BADGER Midgets à 19h30 samedi au Sycamore Speedway.

Sycamore Speedway héberge le BADGER Midget Auto Racing Association en plus de sa liste normale de courses du samedi soir, qui comprend les modèles tardifs limités, les stocks de rue et les divisions de stocks purs.

L’admission générale pour les adultes coûte 12 $, les billets pour les enfants de 5 à 11 ans coûtent 5 $ et toute personne de moins de 5 ans entre gratuitement. Les laissez-passer pour les stands coûtent 30 $ pour toute personne de 14 ans ou plus. Les portes ouvrent à 18 h pour l’admission générale et les portes des stands ouvrent à 16 h. Les clients du Speedway verront 140 tours de course entre les manches, les tirets et les courses de fond.

Pour plus d’informations sur Sycamore Speedway et d’autres événements sur la piste, visitez www.sycamorespeedway.com.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Daily Chronicle à shawlocal.com/daily-chronicle/local-events, où ils sont ensuite considérés pour inclusion dans cette fonctionnalité. Les soumissions au calendrier communautaire sont également imprimées dans l’édition du jeudi du Daily Chronicle.