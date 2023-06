Football news LIVE: West Ham célèbre la gloire de la Ligue de conférence Europa, Lionel Messi confirme le transfert de l’Inter Miami

West Ham a publié une déclaration concernant les scènes qui ont laissé le capitaine de la Fiorentina Cristiano Biraghi saigner de la tête.

L’extrémité des Hammers a été vue en train de lancer des objets sur le terrain au cours de la première moitié de sa victoire en finale de la Ligue de conférence Europa, avec un Biraghi frappant.

Un communiqué du club disait : « West Ham United condamne sans réserve le comportement d’un petit nombre d’individus qui ont lancé des objets sur le terrain lors de la finale de l’UEFA Europa Conference League ce soir.

« Ces actions n’ont pas leur place dans le football et ne représentent en aucun cas les valeurs de notre club de football et de l’écrasante majorité de nos supporters, qui se sont comportés de manière irréprochable à Prague cette semaine et tout au long de nos deux dernières saisons en compétition européenne.

«Nous travaillerons avec la police et d’autres parties prenantes pour examiner les incidents et agir contre toute personne reconnue coupable d’une infraction.

« Conformément à notre approche de tolérance zéro, toute personne identifiée verra ses coordonnées transmises à la police et se verra imposer une interdiction indéfinie et ne pourra donc pas entrer dans le stade de Londres et voyager avec le club. Il n’y a pas de place pour ce genre de comportement à West Ham United.