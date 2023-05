Football news LIVE: Raheem Sterling ne fait pas partie de l’équipe d’Angleterre, Chelsea cible l’attaquant de 125 millions de livres sterling Victor Osimhen, Manchester United rejoint la course pour Mason Mount, le complot du Real Madrid choque le déménagement d’Andy Robertson

Valence a annoncé qu’il ferait appel de la fermeture partielle du stade et de l’amende pour cinq matchs à la suite des abus racistes visant l’attaquant du Real Madrid Vinicius Junior.

Le club espagnol a qualifié la sanction d ‘ »injuste et disproportionnée ».

Vinicius a menacé de quitter le terrain dans la seconde moitié du match de LaLiga de dimanche au Mestalla après avoir été soumis à de prétendus chants de singe de la part de la foule.

Le Real Madrid, qui a déclaré que l’incident constituait un crime de haine, a déposé une plainte auprès du bureau du procureur général de l’État espagnol et en réponse, Valence a reçu l’ordre de fermer la tribune sud de Mario Kempes, où les abus présumés se sont produits, pendant cinq matches et ont également condamné à une amende de 45 000 euros [£39,000].

Valence a déclaré dans un communiqué ferme: « Le Valencia CF souhaite montrer son total désaccord et son indignation face à la sanction injuste et disproportionnée infligée par le comité de compétition au club avec la fermeture de la tribune pendant cinq matchs.

« Le Valencia CF veut dénoncer publiquement que dans cette résolution du comité de compétition de la RFEF, ils montrent des preuves qui contredisent ce que disent la police nationale et la Liga.

« De plus, cette sanction est basée sur des preuves que le club n’a pas pu voir et sans nous accorder d’audience.

« Le Valencia CF a condamné, condamne et condamnera de la manière la plus énergique tout acte de racisme ou de violence. Ces comportements n’ont pas leur place dans le football ni dans la société et nous continuerons à agir de la manière la plus énergique pour éradiquer ce fléau.

« Pour cette raison, le Valencia CF collabore dès la première minute avec la police et toutes les autorités compétentes pour clarifier les événements survenus dimanche dernier.

« De plus, il a appliqué la sanction maximale possible avec l’expulsion à vie de notre stade aux supporters que la police a identifiés pour leur comportement raciste.

« Pour cette raison, nous considérons que pénaliser et priver tous les supporters qui n’ont pas été impliqués dans ces incidents malheureux de voir leur équipe est une mesure totalement disproportionnée, injuste et sans précédent contre laquelle nous lutterons.

« La lutte contre le racisme nécessite l’engagement réel de toutes les parties concernées sans en faire un prétexte pour commettre de graves injustices.

« Le Valencia CF fera appel en dernière instance de la fermeture de la tribune, une sanction qu’il considère totalement injuste et une infraction de plus dans les dernières décisions disciplinaires prises à l’encontre du club. Le Valencia CF demande le plus grand respect et la plus grande rigueur pour notre institution et nos supporters. »