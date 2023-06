Football news LIVE: Manchester United dit à Kane de remettre sa demande de transfert, Gundogan à Barcelone, Newcastle se rapproche de Tonali, la sortie du match EFL

Declan Rice devra peut-être se mettre en grève à West Ham pour faire franchir la ligne à Arsenal cet été.

C’est selon l’ancien milieu de terrain de Liverpool et de Tottenham, Danny Murphy.

Il pense que la star des Hammers pourrait être forcée de baisser les bras si sa saga de transfert se poursuit beaucoup plus longtemps après que son club a rejeté deux offres des Gunners.

« Pour l’instant, Man City n’est pas là – je crois comprendre qu’ils ne se sont pas encore engagés et je n’ai rien entendu sur le Bayern Munich – donc Arsenal n’a pas à se précipiter », a déclaré Murphy à White et Jordan sur talkSPORT.

« Et cela peut arriver à un point où Declan a une décision à prendre – a-t-il le courage de se lever pour sortir s’il en a besoin ?

« Je sais qu’il n’est pas ce genre de garçon, mais parfois, vous devez être Craig Bellamy, Joey Barton – vous devez prendre soin de vous.

« Je ne l’ai eu qu’une seule fois dans ma carrière, mais il faut être capable d’aller jusqu’au bout.

« Cela signifie que vous devez être parfaitement clair: » Si vous me gardez ici, je ne jouerai pas « , et même si vous n’y croyez pas vraiment à long terme, vous devez le faire et leur faire croire.

« Est-ce une chose professionnelle à faire ? Cela n’a pas d’importance. Tu dois prendre soin de toi.

« Le grand point d’interrogation pour Dec est de savoir si Man City arrive en retard, le choix de quitter Londres ou non.

« Londres est sa maison, c’est là qu’il a grandi, c’est là que se trouve sa famille, mais en tant que décision de football, ce serait une évidence de rejoindre les champions de Premier League.

« Si vous aviez le choix entre City et Arsenal, bien qu’Arsenal soit sur une belle trajectoire, vous choisiriez City toute la journée. »