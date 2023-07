Football news LIVE: Man United accepte l’accord d’Onana et le contrat de Rashford, Forest Green nomme un nouveau manager, Messi dévoilé par l’Inter Miami, mise à jour de Folarin Balogun

Ilkay Gundogan a été dévoilé en tant que joueur de Barcelone ce matin.

Le milieu de terrain a rejoint le club espagnol emblématique après avoir remporté le triplé avec Man City la saison dernière.

L’ancien skipper de City a récemment expliqué pourquoi il avait fait le changement, révélant que c’était un rêve depuis l’enfance de déménager au camp de Nou.

« C’est un rêve devenu réalité », a déclaré Gundogan. « Je me souviens d’avoir été enfant et d’avoir regardé le Barça sous Pep et [Frank] Rijkaard, et depuis, je suis le club presque toutes les saisons.

« Évidemment, je suis venu ici quelques fois, j’ai été au stade quelques fois, j’ai joué ici et je suis aussi venu en tant que spectateur et maintenant je suis très fier et je suis très heureux de faire partie de ce club.

« Je m’attends à un grand football, je pense qu’il y a beaucoup de potentiel dans l’équipe, nous avons une équipe très jeune et j’espère pouvoir, avec mon expérience, aider les jeunes joueurs à les amener au niveau supérieur, je pense que la base est là, le potentiel est là, nous avons juste besoin de le montrer la saison prochaine et c’est pourquoi je suis venu, c’est pourquoi j’ai rejoint.

« Je suis plein de motivation et de dévouement. »