Craig Brown a été salué comme un homme « spécial » et « délicieux » par Jim White après le décès de l’ancien entraîneur écossais à l’âge de 82 ans.

L’animateur de talkSPORT, White, a déclaré dans l’émission Hawksbee and Jacobs: «C’est une très triste nouvelle. Je le connais depuis de nombreuses années – un homme charmant.

« Un gars adorable, adorable, rien ne semblait jamais déprimer Craig, il aurait toujours du temps pour toi, il avait tout le temps le sourire aux lèvres.

« Il était si ouvert, si réceptif à toute demande des médias que vous vouliez faire, il essaierait d’être si utile, de vous donner des informations – peut-être sur une équipe qu’il choisissait. »

White a ajouté: « Rien ne semblait l’abattre, et il aimait la vie, il aimait son travail, il aimait le football et il était très respecté, très respecté, tant par les médias que par les joueurs et les fans.

« C’est donc une triste perte, je dois l’admettre, je suis extrêmement attristé d’en entendre parler. Il aimait le jeu et il aimait les personnalités que le jeu faisait émerger et était heureux de travailler avec n’importe lequel d’entre eux.

« À n’importe quelle heure du jour ou de la nuit, si vous demandiez à Craig, ‘pouvez-vous me rejoindre pour telle ou telle occasion ? Ça se passe dans deux ou trois minutes, alors Craig ferait de son mieux pour être là.

Il a terminé son hommage en déclarant: « Craig Brown était un homme spécial, il a eu une vie formidable et très épanouie. »