Football news LIVE: Liverpool conclut un accord en principe pour la vente de Henderson, Mendy rejoint un nouveau club alors que Mahrez rejoint le club saoudien, Onana vole pour Man United medical, Aubameyang est prêt pour la sortie de Chelsea

Graeme Souness a exhorté Harry Kane à faire pression pour un transfert au Bayern Munich, affirmant qu’il avait « fait sa part » pour Tottenham.

L’attaquant aurait convenu de conditions personnelles pour un déménagement en Allemagne, mais ne forcera pas une sortie loin de son club d’enfance avec un an restant sur son contrat.

Souness – qui a joué à l’étranger avec la Sampdoria et qui appelle les Spurs son « premier amour » après avoir commencé sa carrière professionnelle à White Hart Lane – dit que le moment est venu pour Kane de partir et insiste sur le fait qu’il ne regrettera pas d’avoir déménagé en Allemagne, où lui et sa famille seront heureux et il remportera enfin les trophées que son talent mérite.

« J’ai eu la chance d’aller au Bayern Munich quand j’étais joueur de Liverpool », a déclaré Souness à White et Jordan sur talkSPORT.

« Le Bayern Munich est de loin le plus grand club d’Allemagne et c’est une ville formidable où vivre, un grand club de football avec une histoire formidable, ils remportent généralement la ligue chaque année.

« Si j’étais Harry, j’irais pour ça, grand temps. Allez-y.

« L’Allemagne est aussi un grand pays, surtout la Bavière. Donc si j’étais Harry, j’irais pour ça.

«Il a fait sa part pour les Spurs. Il peut en sortir la tête haute. Aucune culpabilité s’il devait partir de là.

« Harry est toujours à son meilleur, même si peut-être que dans un an je verrais quelque chose de différent. Les attaquants, c’est l’endroit le plus difficile à jouer, l’endroit le plus difficile à jouer.

« Mais il irait dans un club où il marquerait beaucoup, beaucoup de buts. Cela prolongerait également sa carrière. Jouant à un très bon niveau, pas aussi bon que la Premier League, moins exigeant physiquement, mais il marquait beaucoup de buts.

« Il aimerait sa vie là-bas, sa famille aimerait sa vie là-bas et il reviendrait avec une valise pleine de médailles.

« Pour moi, j’irais le faire. C’est l’un des grands clubs du football mondial.