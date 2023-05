L’ancien attaquant de Tottenham, Darren Bent, pense que le président Daniel Levy pourrait être le problème dans la prochaine recherche de manager du club.

Parlant de la situation actuelle de son ancien club, il a déclaré sur Drivetime :

« C’est peut-être l’ambition du club. Ils semblent manquer des signatures clés – ils étaient pour Bruno Fernandes et ont perdu contre Manchester United, ils étaient pour Luis Diaz et ont perdu contre Liverpool, à l’époque où ils étaient pour Willian et il est allé à Chelsea. Il a passé un examen médical aux Spurs !

« Qu’est-ce qui se passe avec les Spurs, je ne sais pas trop, mais quelque chose doit changer. »

Lorsqu’on lui a demandé si les managers étaient refoulés après avoir rencontré Daniel Levy, puis réalisant le manque de contrôle qu’ils auraient au club, Bent a répondu: « Ce doit être ça.

« C’est un club immense, ils ont le meilleur stade, le meilleur terrain d’entraînement, ils ont un groupe de joueurs de haut niveau, mais pour une raison quelconque, ces managers ne veulent pas du poste.

« Ça doit être quelque chose à propos de la salle d’entretien. Ils rencontrent Daniel Levy et il y a quelque chose qu’ils n’aiment pas et ils se détournent.

« Je ne sais pas si Levy et les Spurs savent ce qu’ils veulent. Ils ont besoin de reconstruire, de recommencer, mais ils ont tellement peur d’être laissés pour compte qu’ils se disent: « Nous devons trouver un top manager maintenant ».

«Reconstruisez-vous, obtenez-vous un gagnant éprouvé maintenant? Ils ne savent pas quoi faire, ils sont pris entre deux.

« Je ne pense pas du tout que ce soit un club mal géré, je pense juste que c’est la prise de décision. »