Football news LIVE: Declan Rice se délecte du défilé de West Ham, Manchester United envisage un prêt à Greenwood, Haaland fait son entrée en Ligue des champions

Karim Benzema a expliqué ses raisons de rejoindre Al Ittihad.

La légende du Real Madrid et de la France a réalisé un transfert de méga-argent vers l’Arabie saoudite, surprenant une grande partie du monde du football.

Mais dans sa première interview depuis le déménagement, il a expliqué pourquoi cela l’avait marqué.

« Je me sens bien, je suis content de rejoindre un club mythique », a-t-il déclaré. « Ça va être un nouveau défi, une nouvelle vie, j’ai hâte de commencer l’entraînement.

« C’est un club de premier plan en Arabie saoudite, avec beaucoup de passion de la part des fans et beaucoup de trophées. Pourquoi l’Arabie Saoudite ? Je suis musulman, c’est un pays musulman et je veux y vivre.

« Il y a Cristiano Ronaldo, un ami, ça fait du bien de le retrouver et ça montre aussi que l’Arabie Saoudite commence à monter de plus en plus au niveau mondial. C’est ça qui est important », poursuit le Français.

« C’est différent de l’Europe mais j’ai déjà été en Arabie Saoudite, je me sens bien. C’est un pays musulman, qui est beau, et c’est là que je veux être.

« C’est important d’être dans un pays musulman où je sens déjà que les gens m’aiment, ça me permettra d’avoir une nouvelle vie. Je veux parler couramment la langue arabe, pour moi c’est important.

« Il y a plein d’autres choses. J’ai la chance d’être en Arabie Saoudite, La Mecque est proche, je suis croyant donc c’est important pour moi. Je suis à ma place, c’est là que je vais me sentir le mieux. Quand j’ai parlé avec ma famille, ils étaient tous très heureux, ils vont tous le devenir. Je sais que notre place est en Arabie Saoudite.