Football news LIVE: Chelsea ouvert aux offres de Kepa et Mendy, Man City reçoit le prix de Gvardiol, Raya souhaite le transfert de Tottenham, Aston Villa veut le directeur sportif Monchi

Ally McCoist a salué Jack Grealish comme « une bouffée d’air frais », mais ne le laisserait toujours pas s’approcher de ses filles hypothétiques !

S’exprimant sur The Sports Breakfast, McCoist a déclaré: « Il est vraiment sympathique et je pense qu’il est probablement le plus proche, vraiment.

« Bizarrement, il a probablement été aidé cette saison par la blessure de Phil Foden dans une certaine mesure, mais il a certainement franchi le pas, il a été d’une classe différente.

« Je pense que son temps de jeu aurait pu être un peu plus limité si Foden avait été à 100% en forme à cause de la rotation et de la façon dont Pep joue les joueurs de son équipe, mais je pense qu’il est une bouffée d’air frais.

« La façon dont il parle aux gens, la façon dont vous le voyez dans la presse et, plus important encore, la façon dont vous le voyez avec les fans. Il fait beaucoup de choses avec des gens moins chanceux que lui et je pense qu’il est vraiment racontable.

« C’est une bouffée d’air frais et c’est l’un des garçons que je veux vraiment voir bien faire. Il a de bonnes manières à son sujet.

«J’ai fait le commentaire pendant la Coupe du monde concernant Jude Bellingham, j’ai cinq fils et je disais que si j’avais cinq filles, je laisserais Jude Bellingham les éliminer toutes – je ne laisserais pas Jack Grealish s’en approcher! ”

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait changé d’avis, McCoist a répondu : « Non et mettez un autre cadenas sur le bloc dans lequel je les garderais, je mettrais un autre cadenas !

« Mais il est génial. C’est une bouffée d’air frais et je l’apprécie vraiment. Il montre bien quand il joue et il écoute bien quand il parle. Il est bon dans sa façon de se comporter en dehors du parc avec les supporters.