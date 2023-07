Football news LIVE: Azpilicueta quitte Chelsea, De Gea publie un message crypté au milieu des pourparlers de Man United à Onana, Timber et Rice à Arsenal en dernier

Prenez celui-ci avec une pincée de sel…

Le média espagnol El Chiringuito affirme que Liverpool a soumis une offre de 200 millions d’euros pour Kylian Mbappe.

El Chiringuito est célèbre pour son style dramatique et ses vidéos de réaction aux nouvelles et aux transferts du Real Madrid deviennent souvent virales sur les réseaux sociaux.

Et ce n’était pas différent ce matin, alors que le journaliste espagnol Edu Aguirre a été vu en train de faire une pause dramatique d’une minute avant de révéler les dernières nouvelles supposées sortir du PSG concernant l’objectif à long terme du Real Madrid.

« Ce qui s’est passé ces dernières heures dans les bureaux du Paris Saint-Germain, c’est qu’ils ont reçu une offre de Liverpool », a-t-il déclaré.

« Liverpool est entré en scène. Liverpool a mis 200 millions d’euros pour Kylian Mbappe. L’offre de Liverpool arrivée dans les dernières heures dans les bureaux du Paris Saint-Germain est de 200 M€.

« Hier, Nasser Al-Kharaifi a officiellement mis en vente son meilleur joueur, Kylian Mbappé. Les Anglais sont allés très vite.

« Ils me disent, des proches de Mbappé et du PSG, des gens très proches de la famille de Mbappé et du Paris Saint-Germain, avec Assel Al-Kharaifi, que l’offre de Liverpool est déjà sur la table.

« Madrid attend maintenant. Madrid est très calme. Mbappe est très calme. Et pour l’instant, ce qu’Al-Kharaifi a dit hier commence à fonctionner, car Liverpool a déjà présenté une offre de 200 millions d’euros à Mbappe.