Football news LIVE: Arsenal s’apprête à annoncer Rice and Timber, Tottenham devrait rejeter la deuxième offre de Kane du Bayern Munich, Manchester United se rapproche d’Onana

Tottenham continuera de rejeter toute offre pour Harry Kane, selon talkSPORT.

C’est malgré les informations selon lesquelles le Bayern Munich est prêt à faire une autre offre d’une valeur potentielle de 68 millions de livres sterling.

Les Spurs pourraient perdre l’attaquant sur un transfert gratuit l’été prochain s’ils refusent les offres avec le joueur de 30 ans au cours de la dernière année de son contrat actuel.

Et le meilleur buteur du club s’est même fait dire par une légende du Bayern que ce serait une expérience incroyable de déménager en Allemagne.

Bastian Schweinsteiger a expliqué à talkSPORT : « Je pense que cela lui conviendrait également parfaitement.

« Il doit se demander s’il veut gagner une ligue, un titre dans sa vie de footballeur – vous savez, un championnat ou une Ligue des champions.

« Je sais que c’est une personne qui aime avoir sa famille et ses amis autour de lui et Munich est le meilleur endroit pour cela. Vous avez une belle région autour de laquelle vous pouvez vivre et où votre famille peut grandir et c’est sûr.

« De plus, l’expérience à l’étranger que j’ai eue quand je suis allé à Man United m’a beaucoup aidé et j’ai aussi grandi en tant que personne et bien sûr en tant que joueur de football, il aurait une très bonne équipe autour de lui et un très bon entraîneur, donc il y a beaucoup de choses qui parlent pour lui en sa faveur.