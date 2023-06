Football news LIVE: Arsenal fait une nouvelle offre à Havertz après le rejet de l’offre de Timber, Grealish s’ouvre sur des célébrations folles des triplés, le fils de Tottenham lié au déménagement saoudien

La superstar anglaise Jack Grealish a ouvert ses célébrations folles après que Man City ait terminé le triplé.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’était dégrisé, Grealish a déclaré à talkSPORT: «Ouais, bien sûr! J’ai probablement vécu l’une des saisons les plus agréables de ma vie.

« La seconde moitié de la saison, j’ai joué un grand rôle dans quelque chose qui restera dans l’histoire de Man City.

« Le week-end dernier a été le meilleur week-end que j’ai jamais eu. J’essaie toujours de m’en accommoder. J’ai été sur un tel niveau la semaine dernière.

« Je me sens bien. Je me suis entraîné mercredi et jeudi et je me sentais bien. Evidemment samedi et dimanche, je me sentais bien.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était dérangé par les critiques sur ses célébrations avant deux matches en Angleterre, Grealish a ajouté: «Pas vraiment. J’avais fait quelque chose qui n’arrive qu’une fois dans une vie. La dernière fois que cela a été fait… Je ne sais pas quand Man United l’a fait, mais cela n’a pas été fait depuis des lustres.

« Alors pourquoi ne pas célébrer comme ça ? Tout le monde était avec moi. Je n’étais pas seul, je sortais avec mes amis. J’étais avec toute l’équipe.

« Nous nous sommes régalés le samedi, dimanche, lundi. J’ai passé le meilleur week-end de ma vie. Je venais de gagner la Ligue des champions et j’étais tellement ému après ça.

« J’étais probablement sur le plus haut niveau émotionnel que j’aie jamais connu. Le manager ne me l’a pas dit, mais je savais que je ne jouerais pas le vendredi.

« Je suis arrivé aujourd’hui et je me sentais bien. Quoi que vous fassiez dans la vie, il y aura toujours des gens en arrière-plan qui vous critiqueront. Cela fait partie intégrante de la vie.

« Ma priorité absolue est avec l’Angleterre. C’est pourquoi j’étais au camp mardi soir. Évidemment, j’ai passé un bon week-end, c’était le meilleur week-end de ma vie.