Football news LIVE: Arsenal confirme le nouveau contrat de Bukayo Saka, Arne Slot ouvert au poste de Tottenham, bataille estivale pour signer Declan Rice, soutien à Vinicius Jr, Noel Gallagher sur talkSPORT

Simon Jordan est passé de sceptique à croyant avec Newcastle United et estime qu’ils seront les challengers à long terme de Man City au sommet de la Premier League à l’avenir.

S’exprimant lors de l’émission White and Jordan ce matin, l’expert a déclaré: «Ce n’est pas le pic. Qu’il y ait

un plateau pendant un certain temps avant de repartir, c’est possible, mais les Saoudiens ne font pas la deuxième place. Ce n’est pas la motivation ou leur but.

«Ils vont, je suppose, devenir une force et une partie de ma pensée est que parmi le peloton de chasse des clubs qui cherchent à renverser Man City, ce pourrait bien être Newcastle.

« Pas l’année prochaine, je pense qu’ils ont encore du chemin à parcourir, mais je pense toujours qu’ils sont sur leur chemin, et ils sont bien sur leur chemin.

« Ils ont posé de très bonnes bases. Tout ce qu’ils ont fait, malgré mon vitriol et mes critiques au départ, a été à peu près juste, depuis l’arrivée d’Eddie Howe – je n’étais pas un de ses admirateurs et je dois ravaler tous ces mots.

« Jason Tindall a été un membre précieux du personnel et ils sont devenus une unité d’équipe. Les contributions d’Amanda Staveley pour faire entrer ces gars dans la porte, puis leurs politiques de recrutement, ils vont acheter un footballeur de 70 millions de livres sterling à Isak et Arsenal a acheté Nicolas Pepe pour le même prix – mais quand vous les mettez côte à côte, qui est le 70 millions de livres sterling footballeur?

« Tout dans le club en ce moment a une irrésistibilité.

«Ils sont en Ligue des champions la saison prochaine et ils devraient y aller sans aucun respect pour cela et aucune crainte de jouer dans le football européen. Ce n’est pas un succès gratuit mais c’est une énorme opportunité et je pense qu’ils vont la saisir.

« Je pense qu’ils seront inévitablement du côté qui défiera Man City car ils ont les ressources économiques pour le faire.

« Je m’attends à ce que Newcastle dépense entre 150 et 250 millions de livres sterling cet été, étant donné qu’ils ont également reçu une injection de 150 millions de livres sterling en étant en Ligue des champions. »