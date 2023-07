Football news EN DIRECT: Liverpool rejoint la course de Colwill, Mitrovic en Arabie saoudite, Kane de retour à Tottenham, Caicedo ouvert au transfert de Chelsea, Rice s’entraîne avant le changement d’Arsenal

Gabby Agbonlahor dit que Harry Kane est « très silencieux » sur son avenir et pense que les fans et le manager Ange Postocoglou méritent de savoir ce qui se passe avec leur star.

Le Bayern Munich tient à signer l’attaquant, qui est entré dans la dernière année de son contrat, mais jusqu’à présent, les Spurs ont refusé toutes les avances des géants allemands.

En ce moment, il y a un gros point d’interrogation sur Kane, avec des affirmations selon lesquelles il veut déménager en Allemagne pour concourir pour des trophées majeurs.

Et Gabby dit que ce n’est pas bon pour le nouveau patron, les fans ou les coéquipiers de Kane.

« Harry Kane reste très silencieux, ce que je n’aime pas », a déclaré l’ancien capitaine d’Aston Villa.

« Ce dont Postecoglou a besoin en tant que nouveau manager des Spurs, c’est la communication de Daniel Levy et Harry Kane.

« Ne peut-il pas y avoir un point limite, disons le 20 juillet, que si Kane n’est pas vendu d’ici là, il reste ?

« Il a besoin de savoir s’il va avoir Harry Kane ou non, et qu’il ne va pas être coincé avec Richarlison, qui a marqué un but en 27 matchs, car c’est une crise pour les Spurs.

« En tant que manager, vous voulez qu’ils soient assurés par votre propriétaire, car cela ne peut pas continuer, ce n’est pas juste pour les fans des Spurs et ses coéquipiers. »