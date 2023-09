Jordan Henderson a défendu son transfert en Arabie Saoudite lors de la première interview approfondie de l’ancien capitaine de Liverpool depuis son transfert à Al Ettifaq.

Le milieu de terrain a abordé un large éventail de sujets, notamment la réaction des groupes LGBT, ainsi que les énormes sommes d’argent qui lui auraient été proposées pour partir au Moyen-Orient.

Henderson a nié les affirmations selon lesquelles il gagnait 700 00 £ par semaine à Al Ettifaq – en fait, il insiste sur le fait que l’argent n’a « jamais été mentionné » lors de ses discussions avec le manager Steven Gerrard à propos de cette décision.

La star anglaise révèle qu’il a ressenti un « changement » à Liverpool au cours de l’été après des conversations « honnêtes » avec Jurgen Klopp sur son rôle et qu’il a estimé qu’il était temps de continuer à jouer régulièrement au football.

Il a également déclaré que les critiques généralisées qu’il a reçues, notamment de la part de personnes et de causes qu’il soutient, l’ont « blessé » et a insisté sur le fait qu’il soutient toujours les mêmes causes et les tient à cœur.

Et c’est pour cette raison qu’il estime que son déménagement en Arabie Saoudite ne peut être qu’une « chose positive ».

Parler à L’AthlétismeHenderson a déclaré : « Je vois cela comme une chose positive.

« Je vois cela parce que, de leur côté (saoudien), ils le savaient avant de le signer. Ils savaient donc quelles étaient mes convictions. Ils connaissaient les causes et les campagnes que j’avais menées dans le passé et cela n’a pas été évoqué une seule fois.

« Pas une seule fois ils n’ont dit : ‘Vous pouvez faire ceci, vous ne pouvez pas faire cela’, et je pense que cela ne peut être qu’une chose positive d’essayer de s’ouvrir comme c’est le cas au Qatar.

« En fin de compte, autour du Qatar, l’organisation d’une Coupe du Monde là-bas a mis en lumière certains problèmes sur lesquels je pense qu’en fin de compte, je peux me tromper, mais ils ont modifié certaines règles et réglementations pour pouvoir accueillir la Coupe du Monde et je pense que c’est positif.

« C’est ainsi qu’on essaie de créer un changement positif. Et je ne dis pas que je peux faire ça. Je suis une personne.

« Je ne suis pas un politicien. Je ne l’ai jamais été et je n’ai jamais voulu l’être. Je n’ai jamais essayé de changer les lois ou les règles en Angleterre, encore moins dans un autre pays dont je ne suis pas originaire. Donc je ne dis pas que je vais là-bas pour faire ça.

« Mais ce que je dis, c’est que les gens connaissent mes valeurs et ceux qui me connaissent savent quelles sont mes valeurs. Et mes valeurs ne changent pas parce que je vais dans un autre pays où les lois du pays peuvent être différentes.