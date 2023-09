Football news EN DIRECT : la star d’Everton Demarai Gray prête pour le transfert en Arabie Saoudite, Brendan Rodgers défend Jordan Henderson, la liste restreinte du Ballon d’Or sera annoncée, de nouveaux détails sur le crash de l’hélicoptère de Leicester émergent

Le pilote de l’hélicoptère impliqué dans l’accident qui a coûté la vie au propriétaire de Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, il y a près de cinq ans, a déclaré : « Je n’ai aucune idée de ce qui se passe » alors que l’avion devenait incontrôlable.

Eric Swaffer, 53 ans, a fait ce commentaire quelques secondes avant que l’hélicoptère ne touche le sol à l’extérieur du stade King Power du club le 27 octobre 2018, a révélé un rapport de l’Air Accidents Investigation Branch (AAIB) – qui excluait une erreur de pilotage comme cause de l’accident. accident.

Srivaddhanaprabha, les employés Nursara Suknamai et Kaveporn Punpare, M. Swaffer et sa partenaire, Izabela Roza Lechowicz – également pilote professionnelle – ont tous été tués dans l’accident, survenu peu après le décollage de l’hélicoptère du terrain.

L’hélicoptère Leonardo AW169 a atteint une altitude d’environ 430 pieds avant de s’écraser au sol.

Les enquêteurs ont découvert que les pédales du pilote se sont déconnectées du rotor de queue, ce qui a entraîné un virage serré à droite de l’avion, « impossible » à contrôler.

L’AAIB a décrit cela comme « une panne catastrophique », provoquant une vrille rapide de l’hélicoptère, environ cinq fois.

Alors que l’hélicoptère devenait incontrôlable, un cri de : « Hé, hé, hé ! venait de la cabine arrière, où M. Vichai et ses employés étaient assis, a indiqué l’AAIB.

M. Swaffer, qui était un pilote très expérimenté, a répondu en disant : « Je n’ai aucune idée de ce qui se passe » et « a poussé une exclamation », selon le rapport.

Il « a effectué les actions les plus appropriées », notamment le relèvement d’un levier pour réduire l’angle d’inclinaison de l’hélicoptère et « amortir l’impact », a indiqué l’AAIB.

L’avion a atterri sur une marche en béton et s’est immobilisé sur le côté gauche.

Quatre des cinq occupants ont survécu à l’impact initial, mais personne n’a survécu car l’hélicoptère a pris feu dans la minute qui a suivi une fuite importante de carburant.

L’accident s’est produit environ une heure après un match de Premier League entre Leicester et West Ham.

Dans un communiqué publié mercredi matin, la directrice générale des Foxes, Susan Whelan, a déclaré : « Nous saluons le travail approfondi et détaillé entrepris par la Direction des enquêtes sur les accidents aériens et saluons la publication de son rapport, dans l’espoir qu’il contribuera positivement à la poursuite de l’enquête sur les accidents aériens. l’élaboration des futures normes et de la sécurité de l’aviation.

« Les événements tragiques du 27 octobre 2018 resteront à jamais gravés dans la mémoire de la famille de Leicester City. C’est une nuit où nous avons vécu la perte dévastatrice de notre bien-aimé président, de nos amis, collègues et membres de notre famille.

« Pourtant, dans notre chagrin, un sentiment d’unité et de force s’est forgé. Le soutien et la gentillesse extraordinaires apportés aux personnes touchées, par les communautés du Leicestershire, du football et du monde entier, ne seront jamais oubliés.

« Alors que nous approchons du cinquième anniversaire de l’accident, les familles et les proches de Khun Vichai, Kaveporn, Nusara, Eric et Izabela restent toujours dans nos pensées, tout comme ceux que nous avons perdus restent toujours dans nos cœurs.

« En tant que club, nous continuons de ressentir la perte de Khun Vichai, qui aimait son club, la ville où il habite et les communautés qu’il représente.

« Notre engagement continu envers la vision de Khun Vichai, dirigé avec la même passion et le même dévouement par Khun Aiyawatt et la famille Srivaddhanaprabha, sera notre hommage durable à la mémoire de ceux que nous avons perdus et le reflet de l’ambition, du dévouement et du sens de la communauté qui nous a tous réunis sous la direction de Khun Vichai.

Une statue de M. Vichai a été inaugurée au stade en avril de l’année dernière.