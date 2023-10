Football-Maroc ne cherche pas à attirer Yamal – Déclaration de la Fédération

Le Maroc ne cherche pas encore à convaincre Lamine Yamal de Barcelone de jouer pour lui et respecte sa décision de représenter l’Espagne, a déclaré mardi la fédération marocaine de football.

Yamal, qui a un père marocain, est né et a grandi en Espagne et est devenu un élément clé de la ligne d’attaque du Barça et a fait ses débuts seniors pour l’Espagne le mois dernier.

Le journal espagnol AS a rapporté mardi que le Maroc, qui accueillera la Coupe du monde 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal, tente de convaincre Yamal de changer d’allégeance.

Le rapport indique qu’il avait précédemment rejeté une offre financière pour jouer pour le Maroc.

« La Fédération Royale Marocaine confirme que ce qui a été dit dans cet article est faux et ne repose sur aucune preuve, car nous avons respecté les choix du joueur Lamine Yamal, à l’instar des autres joueurs d’origine marocaine qui ont choisi d’autres équipes », a indiqué la fédération marocaine. dans un rapport.

Les règles de la FIFA stipulent que les joueurs peuvent changer d’allégeance internationale à condition qu’ils aient fait moins de trois apparitions pour un pays avant l’âge de 21 ans et qu’ils n’aient pas joué pour ce pays depuis au moins trois ans.

Yamal doit jouer un match de plus pour l’Espagne avant de ne pas pouvoir passer au Maroc.

L’ailier espagnol est devenu le plus jeune buteur de la Liga à l’âge de 16 ans et 87 jours lorsqu’il a marqué pour Barcelone contre Grenade dimanche.

Yamal, qui a établi en août le record du plus jeune débutant du Barça lors d’un match officiel, est devenu le plus jeune international et buteur espagnol à 16 ans et 57 jours lorsqu’il a fait ses débuts en Géorgie lors d’un match de qualification pour l’Euro 2024 en septembre.

Contre Grenade, il a marqué dans les arrêts de jeu de la première mi-temps alors que Barcelone, champion de la Liga, était mené 2-0. Le match s’est terminé 2-2.

Yamal a battu le record détenu par Fabrice Olinga, de Malaga, qui avait marqué contre le Celta Vigo en 2012, à l’âge de 16 ans et 98 jours.

Yamal a disputé deux matches avec l’Espagne, mais une blessure l’a empêché de faire partie de l’équipe qui se prépare à affronter l’Écosse et la Norvège lors des éliminatoires de l’Euro 2024 ce mois-ci.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un fil d’agence de presse syndiqué – Reuters)