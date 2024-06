Football Manager conclut un accord pour les badges, les kits et les visages des joueurs de la Premier League

Sports Interactive, le créateur de Football Manager (FM), a annoncé un partenariat de licence avec la Premier League.

L’édition 2025 comportera les logos officiels, les kits, les badges et les visages des joueurs des 20 équipes. Le partenariat durera quatre ans et apportera un nouvel élément de personnalisation aux fans du populaire jeu de simulation de gestion.

Miles Jacobson, directeur du studio chez Sports Interactive, a déclaré : « Depuis la création de Football Manager, nous avons toujours voulu travailler avec la Premier League, et nous sommes ravis d’annoncer que nous y sommes enfin parvenus.

« Le partenariat ne concerne pas seulement les énormes avantages dans le jeu qu’il apportera à nos fans, mais aussi les opportunités qu’il nous offre de contribuer aux choses incroyables que la Premier League et ses clubs accomplissent en dehors du terrain.

« Cela inclut le travail communautaire et caritatif, deux choses qui nous passionnent énormément, ainsi que la capacité de travailler avec certains de leurs partenaires existants. »

Dans l’édition 2024, seules deux équipes de Premier League, Manchester City et Brighton, disposent de kits, badges, logos et visages de joueurs officiels dans le jeu. Sports Interactive est devenu l’un des partenaires officiels de City en 2023, tandis que Brighton a conclu un accord avec FM depuis 2020. Les 18 autres équipes de Premier League de FM24 ont toutes les noms corrects, mais aucune licence officielle au-delà.

Football Manager 2023 a marqué le début d’un partenariat avec l’UEFA pour que toutes les compétitions interclubs bénéficient pour la première fois d’une licence complète, et le jeu a franchi une nouvelle étape avec son accord de licence de quatre ans avec la Premier League.

L’impact le plus important sera que les fans n’auront plus besoin de télécharger des logos et des packs de kits personnalisés à partir de sites Web tiers pour reproduire l’authenticité de la Premier League.

Un autre changement notable est que vous n’aurez plus besoin de rechercher la « Premier Division anglaise » lors d’une recherche dans le jeu, car celle-ci aura désormais le titre officiel dans FM25.

(Photo : Sports interactifs)