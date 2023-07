Football Manager 2024 sera « le dernier du genre » – Tout ce que nous savons sur FM24, y compris la date de sortie, les nouvelles fonctionnalités, les merveilles et plus encore

C’est votre alarme Football Manager 2024 : FM24 approche à grands pas

Au fil des ans, ce jeu est devenu l’un des jeux vidéo les plus appréciés de tous les temps, engendrant des héros cultes et des histoires inspirantes de ses utilisateurs. C’est difficile à croire, mais oui – il devient encore plus grand, meilleur et plus audacieux, à mesure que la plus grande simulation de gestion au monde évolue.

Voici donc à quoi vous attendre la prochaine fois. Manager de football ne montre aucun signe de ralentissement de sa popularité de sitôt et FM24 pourrait bien être la version la plus excitante à ce jour – et c’est avant que nous n’abordions ce que nous savons sur FM25…

Entraîneur de football 2023 (Crédit image : SI)

Quand sortira Football Manager 2024 ? Début novembre. Les deux derniers jeux sont tous deux sortis le 8 novembre, même FM21 arrivant dans les délais malgré le COVID-19 obligeant le studio à travailler à domicile. Un changement radical par rapport à ce calendrier de sortie aurait probablement été référencé par le directeur de studio Miles Jacobson dans un blog récent il a fait – il est donc prudent de supposer que vous vous attendez à nouveau à la même chose.

Plateformes

Football Manager 2023 est disponible sur PS5 (Crédit image : Sports Interactive)

Sur quelles plateformes Football Manager 2024 sera-t-il disponible ? Entraîneur de football 2024 sera disponible sur PC, Mac, smartphone, tablette et console. Il peut être acheté sur Steam, Epic Games, le Windows Store, Xbox, Nintendo Switch, l’Apple Store, le Google Play Store et à partir de FM23il est disponible sur PlayStation 5.

Combien y aura-t-il de versions de Football Manager 2024 ? Attendez-vous à quatre versions de Entraîneur de football 2023. Ceux-ci, selon Sports Interactive sont… FM23: L’expérience de simulation complète et inégalée

FM23 Console: Simplifié et optimisé pour le jeu sur console

FM23 Mobile: Le moyen le plus rapide d’atteindre le sommet du jeu

FM23 tactile: Conçu pour une progression fluide et fluide En savoir plus auprès du officiel MF site Internet.

Bande-annonce

Existe-t-il une bande-annonce pour Football Manager 2024 ? Pas encore – attendez-vous début septembre.

Nouvelles fonctionnalités

Le football féminin arrive sur Football Manager… enfin (Crédit image : Sports Interactive)

Jeux transférables

Pour la première fois, vous pourrez transférer votre FM23 enregistrer dans Entraîneur de football 2024.

« Cela signifie que lorsque vous lancez pour la première fois Entraîneur de football 2024vous aurez la possibilité de poursuivre votre FM23 histoire, reprenant exactement là où vous vous étiez arrêté – alimenté par les nouvelles fonctionnalités et les refontes qui FM24 présentera », a révélé le directeur du studio Miles Jacobson. « Et ce n’est pas seulement pour la version du jeu de cette année que cette fonctionnalité sera active. C’est aussi le plan d’apporter des jeux sauvegardés de FM24 dans FM25malgré les grands changements à venir pour FM25. »

Le football féminin arrive-t-il dans la prochaine version de Football Manager ? Non – ça vient FM25. En 2021, FFT s’est entretenu avec Miles Jacobson et la responsable féminine de Chelsea, Emma Hayes, de l’introduction du football féminin à MF et comment cela changerait le jeu pour toujours. Certains ont supposé que cette nouvelle base de données serait incluse sur FM22 – mais avec FM23 dehors, nous attendons toujours. « Nous ne parlons pas de ce sur quoi nous travaillons à l’avenir, jamais », nous a dit Miles. «Mais nous devons créer ces données et nous ne pouvons pas demander à tout le monde de signer des accords de non-divulgation. « Soyons honnêtes et francs sur ce que nous faisons et construisons ce réseau. Les différentes personnes à qui nous avons parlé – la première question qu’ils posent concerne les données et s’ils peuvent les avoir parce qu’il n’y en a tout simplement pas assez.

Autres caractéristiques

D’autres fonctionnalités n’ont pas été révélées pour FM24 – mais soyez assuré qu’ils viendront.

« [The transferrable game feature] ne sera pas la seule mise à jour de fonctionnalités demandée depuis longtemps FM24et est l’un des nombreux projets technologiques majeurs sur lesquels nous avons travaillé en tant que studio », a déclaré Jacobson.

Football Manager 2024 sera-t-il le dernier de la série ? Non – bien que Miles Jacobson l’appelle cryptiquement « le dernier du genre ». Cela fait simplement référence à FM25 étant complètement différent. « Entraîneur de football 2024 sera le 20e jeu de Sports Interactive Manager de football série, et sera la dernière du genre », a-t-il déclaré. « C’est une lettre d’amour au football et à la série FM telle que nous la connaissons. « FM24 sera la clôture d’un chapitre après 20 ans au sommet de la ligue de la simulation de gestion. Mais c’est loin d’être la fin de notre histoire… »

Wonderkids

Jude Bellingham était un énorme prodige dans Football Manager 2023 (Crédit image : futur)

On ne sait pas encore qui sont les grands prodiges de Entraîneur de football 2024 sera – mais nous avons une assez bonne idée. Voici nos choix pour les jeunes à suivre sur FM24.

Football Manager 2025 sera plus grand que n’importe quelle version auparavant (Crédit image : SI)