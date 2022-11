Football Manager 2023 meilleur prix : Obtenez FM23 maintenant avec 8 % de réduction maintenant

Vous voulez le Entraîneur de football 2023 meilleur prix? Le jeu est sorti maintenant – et vous pouvez économiser de l’argent sur le titre.

Le simulateur de gestion de football est l’un des jeux vidéo de football les plus populaires de l’histoire avec un culte comme aucun autre. La nouvelle version du jeu promet d’être la version la plus grande et la plus excitante du jeu à ce jour avec de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles licences – elle est également disponible sur de nouvelles plateformes.

Alors pour obtenir FM23 avec 8 % de réduction, voici ce que vous devez faire.

Entraîneur de football 2023 est tombé (Crédit image : SI)

Envie de commander Entraîneur de football 2023? Cherchez pas plus loin. Il y a 8 % de réduction chez Fanatical (s’ouvre dans un nouvel onglet).

Vous n’avez rien à faire – la remise est déjà appliquée et vous pouvez télécharger le jeu immédiatement pour jouer via Steam. Le jeu coûte 41,39 £ avec la réduction – et compte tenu des temps chers dans lesquels nous vivons, chaque petit geste compte.

Maintenant, vous voudrez planifier votre super équipe. Voici tous les merveilles que nous prédisons pour le jeu.