Football Manager 2023 excelle avec un nouveau moteur de match

Football Manager 2023, le jeu de sport le plus immersif du marché, est de retour. Les ajouts de FM 23 sont principalement cosmétiques, mais le nouveau moteur de match crée une expérience dynamique et agréable.

Changements cosmétiques FM23

L’acquisition par Football Manager des licences de l’UEFA pour les compétitions interclubs génère une nouvelle vague d’engagement. Rien de tel que de voir la présentation lors des tirages. Entendre la musique de l’UEFA Champions League alors que votre équipe entre sur le terrain est une sensation exaltante. Cela aurait été bien si Sports Interactive avait obtenu les droits pour l’Euro et la Ligue des Nations, car ce sont également des entités de l’UEFA.

En parlant de compétition internationale, Football Manager 2023 a raté le coup en n’améliorant pas ce volet en mode carrière solo d’autant plus que la Coupe du Monde de la FIFA 2022 débute après la sortie du jeu.

Modifications du front office

De nouvelles options sont disponibles lors de la création de votre manager.

Les types de corps, les coiffures, les vêtements et les accessoires de Football Manager 2023 donnent aux personnages des looks distincts.

La fonction Squad Planner améliore le processus de recrutement dans le jeu. À l’aide du planificateur, vous pouvez voir visuellement comment vous souhaitez améliorer votre équipe à l’avenir. Vous pouvez même ajouter des joueurs de votre liste restreinte de recruteurs au planificateur pour voir comment ils s’intégreraient dans l’avenir de votre équipe.

Recruitment Focuses permet aux joueurs de prioriser différentes options de transfert, nations et rôles de joueurs en fonction de vos tactiques lors de la recherche de talents. L’interaction des agents est également une amélioration majeure. Désormais, vous pouvez discuter des conditions avec un agent avant de poursuivre un joueur. Par exemple, j’ai essayé de signer le prodige brésilien Endrick lors de mon arrêt à l’Atletico Madrid. Avant de faire une offre à Palmeiras, j’ai pu comprendre le prix demandé par le club et le contrat que l’adolescent préférerait. Cela rend le processus plus facile et réaliste.

Améliorations du moteur de correspondance

Le système Supporter Confidence tente de créer l’impact que les supporters ont sur leurs équipes préférées.

Avec l’essor des Fan TV et des médias sociaux, la voix du supporter est plus forte que jamais. Le conseil d’administration a des attentes avec la base de fans et dans certains clubs, leurs mécènes ont un impact plus important sur les opérations du club.

La chronologie du gestionnaire dynamique détaille les faits saillants de votre carrière. La star du spectacle est le moteur de match amélioré. L’IA fait plus d’ajustements dans le jeu. Il y a des moments où vous pouvez voir des milieux de terrain ou des ailiers changer de place pour essayer de profiter de leurs adversaires. Les chances 50/50, les mouvements des gardiens et les différents types de buts marqués sont plus réalistes.

Il y a aussi une amélioration du dribble et du positionnement défensif. Jusqu’à présent, il semble que la tactique de gegenpressing soit la tactique la plus efficace dans le nouveau moteur. Les graphismes de Football Manager ne correspondront jamais à la qualité d’EA Sports, mais ils offrent un aperçu agréable du beau jeu.

Modifications

Les mods amènent le Football Manager 2023 à un autre niveau. Vous pouvez télécharger des packs de visages pour les joueurs, des packs de logos pour les équipes, ajouter des nations au jeu et plus encore.

Actuellement, j’entraîne Tema Youth en deuxième division du Ghana et je rêve de remporter la Ligue des champions africaine. Le jeu est disponible pour Microsoft Windows, macOS, iOS, Android, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch et plus encore.