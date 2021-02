BERLIN: Le RB Leipzig ne sait pas encore où il disputera son dernier match aller de la Ligue des champions contre Liverpool le 16 février, le club travaillant sur un certain nombre d’options si les autorités allemandes refusent l’entrée dans le club anglais.

L’Allemagne a interdit toutes les arrivées en provenance de zones touchées par les mutations COVID-19 jusqu’au 17 février au moins, avec les seules exceptions faites pour les citoyens ou résidents allemands.

L’entraîneur de Leipzig, Julian Nagelsmann, a déclaré vendredi qu’il n’était pas préoccupé par le match et qu’il attendrait les décisions finales concernant le lieu.

« J’ai parlé avec (le directeur général de Leipzig) Oliver Mintzlaff il y a peu de temps et il n’y a rien de nouveau à annoncer pour le moment », a déclaré Nagelsmann lors d’une conférence de presse virtuelle.

«Je ne peux pas l’organiser ou le planifier moi-même. D’autres personnes font ça. Il faudra attendre que la situation se décide. Cela n’a pas encore été décidé, nous ne pouvons donc rien dire.

Le ministère allemand de l’Intérieur a déclaré jeudi que la police fédérale avait informé le club que son cas «ne relevait pas de la catégorie des circonstances exceptionnelles», ont rapporté les médias allemands.

Mais le porte-parole du club Till Mueller avait l’air confiant que le match ne serait pas annulé.

«Nous travaillons dans toutes les directions», a déclaré Mueller. «Le match ne sera certainement pas annulé. Nous annoncerons quelque chose une fois que nous aurons des faits.

Leipzig, demi-finaliste de la Ligue des champions la saison dernière, devra probablement trouver un autre lieu pour le choc. Une autre option consiste à déplacer le match nul à deux manches et à jouer le premier match en Angleterre le 16 février.

Interrogé pour savoir s’il y avait un avantage à domicile quand il n’y avait pas de supporters dans le stade si le match aller est transféré à Liverpool, Nagelsmann a déclaré que même sans spectateurs, les équipes à domicile avaient un léger avantage.

«Indépendamment du match de Liverpool, vous avez encore un petit avantage à domicile, un peu réduit que si vous jouez avec des fans. Mais vous évitez tout de même un voyage, dormez dans votre propre lit. Certaines personnes sont plus touchées que d’autres. »

« Un match à l’extérieur est toujours associé à un peu de tension, donc c’est toujours un petit avantage à domicile. »

« Je suppose et j’espère que le match aura lieu, à domicile ou non et que nous nous préparerons et tirerons le meilleur parti de la situation et jouerons un bon match contre Liverpool », a déclaré Nagelsmann.