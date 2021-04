Qui a été promu? Qui a été relégué? Qui est dans les play-offs? Qui a décroché un trophée? Qui est qualifié pour l’Europe?

Gardez une trace des hauts, des bas et de l’argenterie en Angleterre et en Écosse jusqu’à présent en 2020/21 et revenez au fur et à mesure que d’autres sont confirmés.

première ligue

Sheffield United a subi la plus ancienne relégation de l’histoire de la Premier League avec six matchs à jouer



Relégué: Sheffield United

Championnat

Watford célèbre sa promotion en Premier League



Promu: Norwich, Watford

Barrages: Brentford

Ligue un

Hull jouera dans le championnat la saison prochaine



Promu: coque

Barrages (garantis): Peterborough

Relégué: Bristol Rovers, Swindon

Ligue deux

Barrages (garantis): Cheltenham, Cambridge, Bolton

Ligue nationale

Relégué: Rien. Macclesfield Town a été expulsé, les résultats de Dover Athletic ont été supprimés et les divisions Nord et Sud ont été déclarées nulles et non avenues pour 2020-2021, ce qui signifie aucune relégation cette saison.

Super League féminine

À confirmer

Premiership écossaise

Steven Gerrard a guidé les Rangers vers le titre et a mis fin à la domination du Celtic



Champions: Rangers

Ligue des champions: Rangers (troisième tour de qualification), Celtic (deuxième tour de qualification)

Ligue de conférence Europa: Hibernien

Championnat écossais

Les coeurs sont de retour dans le grand temps en Ecosse



Champions: Cœurs

Barrages: Dundee, Dunfermline, Raith Rovers

Relégué: Alloa

Ligue écossaise un

À confirmer

Ligue écossaise deux

Promu: Queen’s Park