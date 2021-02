Avec son armée d’académie de football féminin « super poderosas » (superwomen), Carmen Pozo élève la prochaine génération de jeunes athlètes et entraîneurs féminins en Bolivie.

La journaliste sportive et sa collègue Zdenscka Bacarreza ont lancé il y a quelques années la première et la seule institution de football pour filles du pays appelée «Las Super Poderosas» avec seulement 14 filles sur le terrain. Mais aujourd’hui, plus de 90 personnes ont rejoint l’équipe à La Paz.

Ses efforts et son dévouement non seulement à enseigner le beau jeu, mais également à promouvoir les valeurs enseignées par le sport lui ont valu le prix Gazprom du football pour l’amitié de cette année pour son projet sur «Kicking out the Pandemic», qui impliquait des pratiques de football en ligne créatives qui se poursuivent malgré le coronavirus. assouplissement des mesures.

Pozo dit que le prix a « certainement été très important » car l’académie était en compétition contre plus de 100 écoles de football à travers le monde.

«Nous ne savions pas qu’ils allaient accorder suffisamment d’attention à une école réservée aux femmes, alors à un moment donné, nous avons également ouvert les portes à tous les enfants», dit-elle.

« Recevoir ce prix a été un énorme choc car non seulement Las Superpoderosas nous a donné beaucoup de force, mais aussi pour le pays de voir que nous pouvons faire des choses et que nous pouvons créer des choses et réaliser des projets innovants qui ont un impact au niveau international. «

‘Le ballon appartient à tout le monde’

La Bolivie se classe 42e sur 153 pays selon le rapport mondial sur l’écart entre les sexes du Forum économique mondial, bien mieux que les autres pays d’Amérique latine, et a une représentation égale au parlement.

Mais les femmes et les filles en Bolivie sont exposées à un risque élevé de violence sexiste, malgré une loi de 2013 qui énonce des mesures pour prévenir et poursuivre la violence à l’égard des femmes.

Et quand il s’agit de football, les filles qui s’entraînent à l’académie de Pozo font face à des préjugés.

«Plusieurs garçons vous disent qu’ils sont les seuls à pouvoir jouer», déclare Luciana Lopez, 14 ans, qui s’entraîne à Las Super Poderosas et espère suivre les traces de son grand-père Carlos Lopez, une superstar du football argentin.

« Mais je pense que cela vous donne plus de confiance et plus de caractère en pratiquant un si beau sport. Je pense [sport] est également bon pour notre santé et pour maintenir un beau physique pour nous-mêmes. «

Pozo dit que les filles et les garçons ne sont pas traités de la même manière dès le départ.

« Le mâle a toujours beaucoup plus d’importance, le mâle est le plus fort, le mâle est celui qui fait du sport », soutient-elle.

Mais elle dit: « Les femmes peuvent aussi jouer au football, le terrain appartient à tout le monde, le ballon appartient à tout le monde ». Et ses élèves le savent trop bien.

Bien que les filles naissent dans des stéréotypes selon lesquelles elles doivent aider leur mère à faire la cuisine et le ménage, elles ont aussi «d’autres choses dans la vie, comme jouer au football ou au football».

Pozo désigne l’une de ses élèves, Sharis Zambrana, 13 ans, qui aide son père à s’occuper de ses frères et sœurs lorsqu’il travaille car sa mère ne vit pas avec eux.

La journaliste sportive dit que lorsque la fille joue au football, elle intervient pour s’occuper elle-même des enfants.

Sharis dit qu’elle veut devenir un leader fort et montrer que les filles peuvent aussi jouer au football.

Pozo dit que le « pays macho » évolue pour le mieux et note que les jeunes garçons apprennent également à aider dans la maison.

Jouer avec honneur

Mais la formation de la prochaine génération de dirigeantes, d’entraîneurs et d’athlètes ne se limite pas à perfectionner les compétences de football.

L’académie s’est consacrée à promouvoir les neuf valeurs énoncées par F4F, qui comprennent l’amitié, l’égalité, l’équité et la santé.

Il a même intégré la valeur de la tradition en apportant la musique bolivienne sur le terrain.

Pour Thiana Berdeja, 15 ans, qui est une joueuse de l’équipe nationale bolivienne des moins de 17 ans, elle dit que les valeurs enseignées par Football for Friendship « vous aident beaucoup dans la vie et votre quotidien ».

Elle dit que ceux qui jouent au football « ont plus d’amis, ils rencontrent plus de gens, ils apprennent des valeurs, ils apprennent à être patients, à être disciplinés, à être respectueux et cela les aide aussi pendant qu’ils s’amusent ».

Pour Pozo, responsabiliser les filles et les jeunes entraîneurs signifie aussi laisser les autres prendre les devants.

Une association de football féminin est en cours de formation et les «superwomen» de l’académie organiseront pour la première fois des tournois réservés aux filles.

« Nous voulons voir nos joueurs sur le terrain … se battre pour le ballon et suivre les valeurs que nous leur enseignons », déclare Pozo.

« Si nous perdons, nous perdons, mais nous le faisons avec honneur. Et si nous gagnons, nous le faisons aussi avec honneur. »