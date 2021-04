La Fédération écossaise (SFA) espère que 1,5 million de livres sterling d’investissement dans le football de base, et les prochains Championnats d’Europe pourront mener ses efforts de reprise en cas de pandémie et inspirer la jeune génération.

Un effort d’investissement conjoint du gouvernement écossais, de la SFA, de l’UEFA, de la FIFA et de Sport Scotland, intitulé « Football For All », vise à réengager les clubs et leurs communautés après une année qui a vu le sport durement frappé, en particulier au niveau local.

La SFA espère maintenant que l’équipe masculine d’Écosse, qualifiée pour un premier tournoi majeur depuis 1998, pourra raviver les chiffres d’inscription des joueurs, qui ont chuté de 20 pour cent l’année dernière.

Image:

Un effort d’investissement conjoint impliquant la SFA et d’autres bailleurs de fonds verra 1,5 million de livres sterling aller dans le football de base



« Nous avons une excellente opportunité alors que nous nous dirigeons vers l’été, alors que les restrictions commencent à s’atténuer, nous allons voir de nombreux clubs revenir maintenant, ramener leurs bénévoles et ramener les jeunes sur le terrain », a déclaré le chef de la SFA. a déclaré l’officier de football Andy Gould.

«Nous pouvons également utiliser les Euros, la grande opportunité des Euros, pour inciter les jeunes à revenir sur le terrain et à jouer le match.

« Nous pensons que le football est un élément vraiment important de la société écossaise et je pense qu’il peut jouer un grand rôle dans sa sortie de la pandémie.

Image:

L’Écosse s’est qualifiée pour son premier tournoi majeur depuis 1998 avec une victoire sur la Serbie en novembre dernier



« Cette magie de faire partie d’un Championnat d’Europe, pour la première fois depuis de nombreuses années, va y jouer un grand rôle et notre rôle est d’essayer de l’utiliser, de capturer l’imagination, des jeunes en particulier, et d’obtenir leur reprennent le jeu. «

Décrivant la pandémie et la baisse des niveaux de participation comme un «défi énorme», Gould dit que la tâche principale de la SFA est d’écouter les besoins de leurs communautés locales et de travailler en étroite collaboration pour trouver des solutions qui fonctionnent.

« Nous espérons évidemment récupérer et reprendre contact avec autant de joueurs que possible », a déclaré Gould.

Image:

Il y a eu une réduction de 20% des inscriptions de joueurs en Écosse depuis le début de la pandémie



«Nous comprenons que non seulement l’inscription et la participation des joueurs, mais aussi des choses comme les installations et la main-d’œuvre bénévole ont toutes été contestées.

« Notre rôle est d’essayer de soutenir ces clubs, grâce à des fonds et des opportunités comme celui-ci, pour qu’ils réinvestissent dans le jeu, pour surmonter ces lignes blanches et pour profiter de cette magie du jeu. »

« Pas de calendrier pour la nomination des femmes écossaises »

Gould a également révélé que la SFA n’avait pas fixé de date limite pour nommer un nouvel entraîneur-chef des femmes écossaises et qu’elle n’était pas pressée de prendre rendez-vous.

Le poste est vacant depuis que Shelley Kerr a démissionné en décembre et les candidatures sont toujours acceptées.

« Ce processus est en cours et il est en cours depuis la fin de l’année dernière », a ajouté Gould.

















1:07



Les femmes écossaises n’ont pas encore nommé de remplaçant à Shelley Kerr en tant qu’entraîneur-chef et Gould dit que la recherche est en cours



«Nous sommes ravis que Fiona McIntyre soit désormais responsable du football féminin et féminin, dans le cadre de la Fédération écossaise.

« Nous recevons toujours des candidatures en ce moment, nous commençons à regarder cette liste. Pour nous, le plus important est de pouvoir trouver la bonne personne pour ce groupe de joueurs pour nous permettre de faire avancer l’équipe.

« Nous n’avons pas fixé de calendrier. Nous serons à un point lentement, dans un avenir pas trop lointain, où ce processus de candidature se terminera et nous avancerons pour trouver le bon candidat. »