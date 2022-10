Football féminin: Kira Rai du comté de Derby appelle à l’action sur la diversité avant le match de Nottingham Forest au City Ground | Nouvelles du football

La pionnière du Derby County Women, Kira Rai, a déclaré que “beaucoup plus de travail” doit être fait pour faire du football féminin et féminin d’élite un terrain de jeu égal pour tout le monde.

L’attaquante sikh-punjabi Rai est l’une des Sud-Asiatiques britanniques les plus en vue dans le football féminin et a pesé sur la question après que la capitaine des Lionnes Leah Williamson a déclaré Bbc Sport l’équipe d’Angleterre a interrogé les chefs de la FA sur ce qu’ils font pour rendre le jeu plus diversifié et inclusif.

L’ancienne internationale anglaise Lianne Sanderson affirme que la sous-représentation ethnique diversifiée reste un problème dans le football féminin et féminin d’élite en Angleterre



Parler à Sky Sports Nouvelles lors de la “Semaine nationale de l’inclusion”, deux des principales voix féminines du football dans la lutte pour créer un jeu plus diversifié et accueillant, l’ancienne attaquante anglaise Lianne Sanderson et Manisha Tailor MBE de QPR, ont exprimé leur inquiétude face à la situation, Tailor déclarant : “Je Je ne pense pas que le parcours féminin dans le jeu d’élite soit diversifié. Je ne pense pas qu’il soit représentatif de la démographie de l’Angleterre.

Les chiffres de la PFA publiés plus tôt cette année ont révélé que seulement 9,7% des footballeurs au niveau élite du jeu sont d’origines ethniques diverses, le nombre de professionnels britanniques d’Asie du Sud dans la première division du football féminin s’élevant à un maigre 0,3%.

S’exprimant lors de l’Euro féminin, la capitaine anglaise Leah Williamson a déclaré qu’elle pensait que la FA était sur la bonne voie pour faire de la diversité une question prioritaire dans le football féminin et féminin.



S’exprimant avant l’affrontement de Derby avec ses rivaux Nottingham Forest au City Ground, Rai a ajouté sa voix à ceux qui exigent une action pour lutter contre les inégalités généralisées dans le jeu des filles et des femmes auxquelles sont confrontées des personnes d’origines ethniques diverses.

“Cela doit changer – et j’espère que ce moment sera bientôt”, a déclaré Rai Nouvelles de Sky Sports.

“Je pense que lentement, nous le décomposons petit à petit, mais je pense que beaucoup plus de travail doit être fait au niveau de l’élite pour en faire des règles du jeu équitables pour toutes les personnes impliquées.

Rebecca Spencer explique son parcours pour devenir internationale jamaïcaine après avoir représenté l’Angleterre au niveau des jeunes



“Jusqu’à ce que vous voyiez une représentation de tous les horizons au sein du niveau d’élite du sport et du football, les autorités vont devoir faire plus pour arriver à ce stade – et même alors, vous devez continuer à pousser.

“Bien sûr, les autorités doivent faire plus, tout le monde doit faire plus pour le rendre plus diversifié à tous les niveaux du jeu.”

La directrice du football féminin de la FA, la baronne Sue Campbell, pense que des changements significatifs pour diverses communautés à l’extrémité élite du football féminin pourraient prendre des années, admettant que le système actuel d’identification des talents et de recrutement exclut beaucoup de gens



La Football Association a été contactée pour commentaires, mais n’a pas été en mesure de fournir des données ethniques sur la représentation diversifiée au sein des voies d’élite des filles et des femmes lorsqu’elle a été contactée par Sky Sports Nouvelles il y a un peu plus de quinze jours.

Jordan Nobbs, footballeur d’Angleterre et d’Arsenal, pense que les Lionnes sont une source d’inspiration pour la nation.



La FA a déclaré que ses principaux objectifs sont de fournir un meilleur accès à davantage de joueurs tout en diversifiant le bassin de talents, soulignant son Découvrez mon talent initiative et référence Sky Sports Nouvelles à son Stratégie d’inclusion asiatique mise à jour et plus large Diversité et inclusion stratégie.

Rai: Nous avons besoin des données sur les filles sud-asiatiques dans le football

L’ailier féminin du comté de Derby, Kira Rai, dit qu’elle se sent chanceuse de bénéficier du soutien du groupe de fans, les Punjabi Rams



Tailor de QPR, qui fait partie du groupe consultatif national des femmes asiatiques de la FA, a décrit la tentative d’obtenir des données sur les femmes sud-asiatiques dans le football auprès de l’instance dirigeante nationale comme “très difficile”.

Rai a souligné l’importance de collecter et de traiter ces données pour garantir que les filles d’origine sud-asiatique ne soient plus laissées pour compte dans le football féminin.

“Les données sont importantes, il est important de savoir combien de filles sud-asiatiques jouent dans le pays”, a ajouté Rai.

“Il semble y avoir plus de jeu au niveau local [but] puis aussi combien ont franchi le pas jusqu’au niveau élite, car ce n’est qu’à partir de là que nous savons où nous allons ensuite et quel type de mesures nous mettons en place pour augmenter ce nombre. C’est important qu’on sache.”

Rai est revenue à l’action après une blessure au genou avec un coup le week-end dernier, sortant du banc pour aligner Amy Sims pour le seul but du match pour hisser Derby à la cinquième place du tableau FA Women’s National League Northern Premier.

Le joueur de 23 ans a joué pour Derby contre Forest au City Ground la saison dernière, qui a vu une foule record de troisième niveau de près de 4 500 personnes assister au match.

L’affrontement de ce dimanche au City Ground verra Rai jouer dans un stade actuel de Premier League pour la première fois de sa carrière dans un match qui la verra également retrouver son amie et ancienne coéquipière Sophie Domingo.

“J’espère que nous pourrons attirer une bonne foule”, a déclaré Rai.

“Les chiffres à venir à nos matchs se sont vraiment améliorés cette saison grâce à la victoire des Lionnes aux Euros, alors j’espère qu’au City Ground, nous aurons une grande foule.

“En tant qu’équipe, nous avons tous hâte d’y être. C’est toujours une grande occasion, et surtout au City Ground maintenant que c’est un stade de Premier League, cela le rend encore plus grand.

“J’espère que nous pourrons repartir avec une victoire. Ce sont nos rivaux locaux en fin de compte, nous voulons les battre, ils veulent nous battre, donc ça devrait être tout un match.

“Une de mes amies les plus proches, Sophie Domingo, joue en fait pour Forest. Elle avait l’habitude de jouer pour nous et elle a déménagé à Forest cette saison, alors j’espère que nous pourrons en avoir une sur elle.

“Je n’étais pas très content d’elle”, a ajouté Rai avec un sourire.

“Mais c’est le football en fin de compte et nous sommes toujours de très bons amis, donc ce sera bien de jouer contre elle sur le terrain et de la revoir au football.”

Comment Sky essaie de faire changer les choses

Plus tôt cette année, Sky Sports a annoncé un partenariat avec Sporting Equals pour soutenir l’ambition de l’association caritative d’offrir davantage d’opportunités aux Sud-Asiatiques britanniques dans le football.



Sports du ciel a reconnu et a commencé à prendre des mesures pour remédier au manque de diversité dans le football féminin en 2020 dans le cadre de son engagement de 30 millions de livres sterling pour lutter contre le racisme systémique et faire une différence dans les communautés à travers le Royaume-Uni.

Sports du ciel a travaillé avec des dizaines de joueurs actuels et anciens de diverses origines ethniques et a essayé de leur donner une plate-forme pour partager leurs histoires afin d’essayer de capturer l’imagination pour inspirer la prochaine génération de footballeuses.

Les talents ont été identifiés et signalés directement à la Football Association et aux autres fédérations internationales et clubs professionnels dans le cadre de Sky Sports’ engagement sans précédent envers les Sud-Asiatiques britanniques dans le football, qui nous a également amenés à consacrer une section de notre site Web à la sensibilisation aux Sud-Asiatiques dans le jeu et à créer un blog dédié.

Un certain nombre de joueuses d’élite et à potentiel d’élite et leurs familles ont également été soutenues par du mentorat et l’accès à des opportunités de développement hors du terrain.

Plus tôt cette année, Sky Sports s’est également associé à la plus grande organisation caritative pour l’égalité des courses sportives du pays, Sporting Equals, qui nous a vus soutenir la participation à travers le pays, notamment en concevant l’événement « Seeing Is Believing » pour le club sportif centenaire de l’ouest de Londres, Indian Gymkhana.

