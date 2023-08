Football Fantasy Dormeur de la semaine 2023: Une plongée profonde sur Brandin Cooks

Qu’est-ce qu’un dormeur ? Le terme est souvent utilisé à cette période de l’année, et il me semble souvent que les gens font la promotion de leurs « dormeurs » comme un parieur choisit le cheval avec les meilleures chances de gagner. S’ils ont raison, ils ressemblent à des génies.

Mais un choix dormant pour le football fantastique n’a pas besoin d’être un long tir obscur ou une recrue à la mode enfouie dans le tableau des profondeurs. En fait, un dormeur est simplement un joueur dont personne ne parle vraiment ou auquel personne ne pense. Ce ne sont pas vos principaux objectifs de brouillon, les gars autour desquels vous construisez votre stratégie Zero RB ou Late Round QB (consultez mon « chaque brouillon de stratégie fictive » pour plus d’informations à ce sujet). Peut-être que c’est le gars qui est si ennuyeux que la simple lecture de cet article mettra toi dormir.

Lorsque vous arriverez au 8e tour de votre repêchage, cependant, je peux peut-être vous aider à vous enthousiasmer pour être la personne qui rédige Brandin Cooks.

Cooks entame sa 10e saison dans la NFL et aura 30 ans en septembre. Il a eu une carrière saine, n’ayant raté que quelques matchs l’an dernier avec Houston (mollet) et quelques autres en 2019 avec les Rams. C’est une statistique, vous savez, mais je vais la répéter ici : Cooks a dépassé les 1 000 verges de réception au cours de six de ses neuf saisons. Les valeurs aberrantes sont son année recrue et les deux saisons marquées par des blessures. Pendant ce temps, il a joué pour des infractions horribles avec des quarts vraiment médiocres, ce qui nous fait nous demander ce qu’il aurait pu accomplir s’il avait eu 10 ans avec un quart comme Patrick Mahomes ou Joe Burrow.

Entrez Dak Prescott et l’attaque des Cowboys.

Dallas a été la quatrième attaque la plus marquante la saison dernière avec 26,8 points par match. L’équipe s’est classée sixième pour les touchés par match (1,7) grâce en partie au taux d’achèvement de la zone rouge de 70% de Prescott, qui a mené la ligue. Prescott a également mené la ligue pour les interceptions, avec 15 en 12 matchs joués. Prescott sait que cette statistique est sur lui : il n’a eu que 11 passes ratées, l’un des nombres les plus bas de la ligue, mais a lancé une moyenne de 2,33 passes interceptables par match. Réduire les erreurs a été un élément clé du plan estival des Cowboys tout en travaillant avec le nouveau coordonnateur offensif Brian Schottenheimer.

Schottenheimer est connu pour avoir dirigé une infraction de jeu-action et au cours de ses saisons les plus réussies à Seattle, l’infraction s’est classée huitième en taux de jeu-action (28,4%) et sixième en taux de jeu (42%, par PFF). Vous pensez peut-être, cela ne sonne pas très bien pour un récepteur large dormant, mais je crois que oui. L’objectif avec l’attaque de Schottenheimer et le jeu offensif de Mike McCarthy sera d’augmenter le efficacité du jeu de passe. Avec un Tony Pollard libéré et une recrue excitante Deuce Vaughn dans le champ arrière, il y a plusieurs façons pour que cette attaque réussisse. Les défenses doivent absolument respecter Pollard, et même sur des passes évidentes, elles seront plus susceptibles de doubler CeeDee Lamb que Cooks. De plus, les Cowboys se sont entraînés avec Lamb et Cooks alignés du même côté du terrain pour confondre encore plus les défenses. Nous devrions nous attendre à ce que Cooks soit touché avec beaucoup plus de passes dans la foulée qu’il ne l’a fait à Houston, où il peut vraiment briller en couverture simple.

Les Cowboys n’ont pas eu de vrai receveur numéro 2 derrière Lamb. Michael Gallup et Noah Brown étaient des corps chauds sur le terrain la saison dernière et aucun n’a rien fait pour distinguer leur jeu. Dalton Schultz a eu ses moments mais a déménagé à Houston, ouvrant davantage la voie à Cooks pour être immédiatement ce gars en 2023. Il s’appuie toujours sur les compétences qui ont fait de lui un choix de premier tour en 2014 – vitesse et bonnes mains. Il remporte la bataille de rattrapage disputée 60% du temps, bon pour le sixième taux le plus élevé de la ligue en 2022. De plus, il gagne déjà ses coéquipiers avec sa vitesse – dans les airs, c’est-à-dire. Utiliser sa licence de pilote pour emmener les joueurs défensifs Micah Parsons et Stephon Gilmore faire un tour au-dessus de Seattle le week-end dernier était une décision qui montre son désir de se mêler à sa nouvelle équipe. Toutes les vibrations du camp autour de Cooks ont été positives, donc même si nous ne le verrons pas en action de pré-saison – Dallas retient tous les partants – nous devrions nous sentir confiants dans son rôle de WR2 pour une attaque puissante.

Enfin et surtout, lorsque l’on considère un dormeur comme Cooks, quelles sont les autres options. Selon le consensus ADP semi-PPR de FantasyPros, Cooks est WR40 et le 91e joueur repêché. Dans cette gamme se trouvent d’autres receveurs larges Treylon Burks (blessé), Gabe Davis, Jaxon Smith-Njigba, des porteurs de ballon comme AJ Dillon, Brian Robinson Jr., Samaje Perine ou des bouts serrés comme Pat Freiermuth et Evan Engram.

Je suis haut sur Robinson cette saison avec un repêchage typique me laissant lourd en WR à ce stade, mais la seule autre vraie tentation ici est la recrue Smith-Njigba, qui sera le WR3 dans une équipe qui devrait marquer moins de points que les Cowboys en 2023. Je repêche comme si un joueur jouerait toute la saison, et si tel est le cas, il m’est difficile de voir comment Cooks ne surclasse aucun WR dans sa gamme de repêchage. Personne ne vous appellera – ou moi – un génie si cela se produit, mais vous aurez un lecteur WR3 ou Flex fiable toute la semaine qui vous coûtera très peu de capital de repêchage… Je pense que c’est intelligent.

(Photo du haut : Brandon Sloter/Icon Sportswire via Getty Images)