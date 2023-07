Football du Kentucky, Mark Stoops pourrait enfin assembler toutes les pièces

NASHVILLE, Tennessee – La première fois que Mark Stoops est venu dans ce cirque, il semblait nerveux, prudent, carrément mal à l’aise lors de sa course inaugurale à travers le gant des journées médiatiques de la SEC, où il a répondu à la première de nombreuses questions sur la façon dont il prévoyait de transformer un perdant éternel en un gagnant constant dans une conférence aussi brutale, dans une «école de basket-ball», rien de moins. C’était il y a 11 ans, et la conversation a changé. Stoops est, remarquablement, le deuxième entraîneur le plus ancien de la SEC maintenant, derrière seulement Nick Saban en Alabama. Il a fait ce que peu pensaient qu’il pouvait en menant le Kentucky à sept matchs consécutifs.

Ces jours-ci, Stoops monte à grands pas sur la scène et parle avec confiance d’un programme qui a légitimement mérité l’admiration de ses pairs et des médias réunis de la ligue. Il sent le changement de ton. Personne ne se demande à haute voix si les Wildcats se battront, plutôt s’ils peuvent maintenant franchir cette prochaine étape insaisissable et se battre vraiment pour un championnat SEC.

« Je ressens cela en me promenant et en voyant tout le monde », a déclaré Stoops. « Je pense que c’est un compliment pour beaucoup de gens depuis longtemps, depuis le début quand nous faisions tourner cette chose, et c’était très différent de ce qu’il est maintenant avec la possibilité de tourner une liste. C’était une époque très différente (portail pré-transfert). Il y avait quelques obstacles à surmonter pour tourner une liste. Je ressens donc un sentiment de fierté lorsque vous vous promenez et que les gens connaissent le style de jeu que nous jouons. Nous sommes loin d’être parfaits, mais je pense que nous avons gagné le respect des gens au cours des 10 dernières années et plus.

Le Kentucky a remporté au moins sept matchs au cours de six des sept dernières saisons – et 10 matchs deux fois – après l’avoir fait seulement six fois au cours des 30 dernières années. Les Wildcats ont été classés dans le sondage AP à un moment donné au cours de quatre des cinq dernières saisons, jusqu’au 7e rang l’automne dernier, après l’avoir fait une seule fois au cours des 32 dernières années. Stoops a fait ce qu’aucun entraîneur du Kentucky n’a pu faire depuis Bear Bryant en construisant un programme qui est une extension de sa propre personnalité robuste, issue de Youngstown. Même si ses chats ne vous battent pas, ils battront sur vous pendant trois heures. Ce ne sera pas une expérience agréable.

« La marque qu’il a construite, étant un programme de cols bleus, juste de la ténacité et du courage, est quelque chose que nous connaissons depuis qu’il est ici et quelque chose sur laquelle nous devons bâtir », a déclaré le joueur de ligne offensive Eli Cox. « Je pense que nous avons perdu un peu de notre avantage l’an dernier. Lorsque les équipes jouent au Kentucky, elles doivent s’en souvenir. Ils devraient se rappeler que c’était une équipe difficile, peu importe le résultat, que notre équipe était extrêmement dure et qu’ils n’ont jamais abandonné.



Eli Cox a commencé au centre dans les 13 matchs de la saison régulière en 2022. (Christopher Hanewinckel / USA Today)

Rien ne parle plus du changement de perception du Kentucky que tout le monde dans le programme étant relativement dégoûté par une saison 7-6 l’automne dernier. Auparavant, c’était tout ce dont la base de fans avait besoin pour être heureuse, car ce modeste succès était si rare. Stoops a hérité d’une équipe 2-10 en 2012 et est allé 2-10 à nouveau sa première année, après tout. Mais au moment du coup d’envoi de la saison dernière, on s’attendait à suivre un record de 10-3 en 2021 avec un titre SEC East en 2022 – ou au moins à un match à domicile en novembre contre la Géorgie avec une chance.

« Maintenant que nous avons disputé sept matchs consécutifs, c’est comme si nous recherchions la prochaine étape, ce qu’il y a après cela », a déclaré le joueur de ligne défensive Octavious Oxendine. « Et après cela, j’ai l’impression que nous savons tous que nous devons nous rendre à Atlanta. »

Le Kentucky a commencé la saison dernière 4-0, a sauté dans le top 10 et s’est rendu à Ole Miss avec de grands espoirs de s’annoncer comme un véritable concurrent. C’est là que la saison a commencé à s’effondrer alors qu’une ligne offensive inhabituellement mauvaise s’est effondrée sur le quart-arrière vedette Will Levis, dont le corps et la prise de décision se sont rapidement détériorés sous la pression. Les Cats ont suivi cette défaite avec un flop la semaine suivante à domicile contre un programme de Caroline du Sud qu’ils avaient détenu pendant la majeure partie du mandat de Stoops. Puis ils ont été forés à Knoxville et bouleversés à la maison par Vanderbilt.

« Quand les choses allaient bien, nous jouions bien. À la minute où nous avons rencontré de l’adversité, je n’ai pas aimé la façon dont nous avons réagi », a déclaré Stoops. « Cela ne peut pas arriver et, honnêtement, il ne s’est pas passé grand-chose sous ma direction, et je n’en étais pas très fier. Je dois faire certaines choses différemment et m’assurer que nous sommes préparés et que nous gérons toutes les situations de la bonne manière.

Mais même au cours d’une année en baisse, le Kentucky a gagné en Floride, a battu un État du Mississippi classé, a battu son rival Louisville pour la troisième fois consécutive, a joué le champion national de Géorgie aussi près que quiconque et a fait un autre match de bowling. Dès que cela s’est terminé, Stoops est retourné au travail. Il a changé de coordinateur offensif après seulement un an et a ramené Liam Coen de la NFL. Il a frappé durement le portail de transfert, réalisant la perte de Levis et le porteur de ballon Chris Rodriguez a dû être remplacé par une puissance star similaire – et le Big Blue Wall devait être reconstruit.

Stoops a signé une classe de lycée classée n ° 32 dans le classement de l’équipe 247Sports Composite et un top 15 des transferts, y compris quelques grosses éclaboussures. Il a ajouté le quart-arrière de NC State Devin Leary (6 807 verges, 62 touchés, 16 interceptions en quatre saisons), le porteur de ballon de Vanderbilt Ray Davis (2 936 verges polyvalentes en carrière) et les transferts de ligne offensive de l’Alabama, de l’Ohio State et de l’USC, ainsi que Marques Cox, qui a commencé 34 matchs au tacle gauche pour le nord de l’Illinois.

« Nous avons ajouté quelques pièces dont nous avions désespérément besoin », a déclaré Stoops. « Nous devons redevenir plus physiques. »

Parce que de nos jours, le football du Kentucky a une réputation à tenir. Les Cats retournent 13 partants, dont les receveurs Dane Key et Barion Brown, qui étaient des stars en herbe en tant que recrue, et le lanceur de passes senior JJ Weaver, qui est passé de 230 à 255 livres à la poursuite d’un rêve réaliste de la NFL. Wrecking ball Deone Walker, un joueur de ligne défensif américain de première année la saison dernière, est de retour pour attirer des équipes doubles et obtenir le calcul en faveur du Royaume-Uni dès le départ. Stoops a ajouté d’anciens corners quatre étoiles de l’Ohio State et de Cincinnati, un ancien joueur de ligne défensive cinq étoiles, Keeshawn Silver, de Caroline du Nord, et le meilleur plaqueur de retour du nord de l’Illinois, le secondeur Daveren Rayner.

« L’année dernière, la plupart d’entre nous, les entraîneurs, je pense, nous disions: » Qu’est-ce qui se passe dans le monde? (Le portail) est un peu chaotique », a déclaré Stoops. « Maintenant, c’est comme si c’était ce que c’était. Vous feriez mieux de vous y plonger, de vous ajuster et de vous adapter. J’ai l’impression que nous avons très bien réussi dans le portail.

Leary était sans doute le meilleur quart-arrière disponible sur le portail et Stoops a déclaré qu’il y avait déjà eu un certain nombre de « Aha! » moments à l’entraînement, le regardant passer à l’heure et sur la cible à travers des fenêtres étroites. Si vous avez un QB d’élite, vous avez une chance dans le football universitaire, et les Cats croient que pour la troisième saison consécutive, ils le font.

« J’aime la façon dont il se comporte », a déclaré Stoops. « J’adore le commandement qu’il a. Il peut faire tous les lancers. Il a un super toucher. Avec un peu de chance, il prendra de très bonnes décisions rapides et, espérons-le, nous ferons un meilleur travail (qu’avec Lévis l’automne dernier) le mettant en position de réussir.

Stoops a déclaré mercredi qu’il considérait son statut d’ancien homme d’État aux journées médiatiques de la SEC comme un compliment majeur, compte tenu de tous les bons entraîneurs qui sont venus et repartis de la ligue depuis son arrivée. Il n’est plus le nouveau type en état de choc. Son programme n’est plus un perdant, pas même un surperformant courageux. Maintenant, la plupart des questions que Stoops reçoit ici sont de savoir si le Kentucky peut maintenir la nouvelle norme qu’il a établie – et aller encore plus haut.

Le mot du jour pour Stoops et ses joueurs était « cohérence ». Les Wildcats ont gagné plus régulièrement sous cet entraîneur que tout autre dans l’histoire moderne.

« Je sais que vous n’allez pas concourir pour un championnat à moins que vous ne soyez cela », a déclaré Stoops. « Ensuite, vous devez assembler toutes les autres pièces. Donc, il y a des moments où nous avons été extrêmement physiques, excellents pour faire courir le ballon, excellents en défense, mais peut-être n’avons-nous pas les meneurs de jeu dynamiques ou le quart-arrière. Mettre toutes les pièces ensemble, c’est ce qu’il faut pour gagner au plus haut niveau de cette ligue. Vous êtes formidable à tous les niveaux.

Le Kentucky n’en était peut-être pas encore là, mais il y a dix ans, lorsque les Wildcats étaient loin d’être bons, cela ne valait même pas la peine de se demander ce qu’il faudrait pour atteindre la grandeur.

