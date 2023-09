Football du jeudi soir : comment regarder et diffuser Lions contre Packers ce soir sur Prime Video ou Twitch

Voir sur Amazon Amazon Prime Vidéo Thursday Night Football chaque semaine, pour 9 $ par mois Afficher plus (1 article)



Après trois semaines, cela ressemble déjà à une course à deux équipes dans la NFC Nord. Les Packers et les Lions ont une fiche de 2-1 tandis que les Bears et les Vikings sont toujours à la recherche de leur première victoire de l’année, ce qui signifie que le vainqueur de ce soir prendra rapidement le contrôle de la division.

Les Lions espèrent que le porteur de ballon David Montgomery sera de retour jeudi soir pour rejoindre la recrue Jahmyr Gibbs dans ce qui a été une attaque précipitée à deux têtes efficace. Ils complètent le jeu de passes de Detroit derrière le quart Jared Goff, le large Amon-Ra St. Brown et l’ailier rapproché recrue Sam LaPorta. Les Packers sont prudemment optimistes sur le fait que le porteur de ballon vedette Aaron Jones et le joueur large Christian Watson pourront affronter les Lions. Jones a raté les deux derniers matchs et Watson n’a pas encore joué cette saison. Les deux sont des armes qui aideraient grandement Jordan Love, qui en est à sa première saison en tant que quart-arrière partant des Packers.

Le coup d’envoi du match Lions-Packers du jeudi soir est prévu pour 20 h 15 HE (17 h 15 HP) ce soir avec le jeu en streaming à l’échelle nationale sur Prime Video et gratuitement sur Twitch.

Continuez à lire pour voir vos options pour regarder Thursday Night Football sur Prime Video, Twitch, NFL Plus et – si vous vivez sur les marchés nationaux des Lions ou des Packers – une chaîne de réseau local.

Avec YouTube et YouTube TV désormais la maison exclusive de NFL Sunday Ticket, ainsi que des jeux également diffusés sur Paramount Plus, Peacock et ESPN Plus, les fans de la NFL ont de nombreuses choses à suivre cette saison. Découvrez notre sélection des meilleurs services de streaming TV en direct pour les fans de la NFL en 2023.

Les Packers de Green Bay accueillent les Lions de Détroit lors du Thursday Night Football pour lancer la semaine 4 de la saison 2023 de la NFL. Patrick McDermott/Getty Images

Streaming TNF : Prime Video, Twitch et NFL Plus

Les matchs de football du jeudi soir sont diffusés à l’échelle nationale sur Amazon Prime Video, offrant ainsi aux fans de la NFL une incitation plus importante que la livraison gratuite en deux jours. inscrivez-vous à un compte Amazon Prime pour 15 $ par mois ou 139 $ par an. Vous pouvez également vous abonner uniquement à Vidéo principale pour 9 $ par mois.

Les supporters du marché local de chaque équipe jouant jeudi soir pourront regarder sur une station en direct, tandis que ceux qui ne paient pour aucun des services d’Amazon pourront à regarder gratuitement sur la chaîne Twitch de Prime Video (Twitch appartient également à Amazon).

Si vous vous abonnez à NFL Plus, le service de streaming de la ligue à 7 $ par mois (ou 15 $ par mois avec Red Zone inclus), vous pouvez également diffuser le jeu sans vous abonner à Prime ou Prime Video. Notez que le visionnage de NFL Plus est limité au visionnage sur un téléphone ou une tablette uniquement, et non sur un ordinateur ou un téléviseur.

Amazone Les matchs de football du jeudi soir sont diffusés en direct sur Amazon Prime Video. Pour des millions d’abonnés Amazon Prime, la chaîne Prime Video est déjà incluse sans frais supplémentaires. Mais si vous n’êtes pas abonné à Amazon Prime, cela vaut peut-être la peine de débourser 9 $ par mois pour le service Prime Video autonome, non seulement pour le football, mais aussi pour sa sélection impressionnante d’émissions et de films. Lisez notre revue Amazon Prime Video.

Puis-je regarder Thursday Night Football à la télévision locale ?

Oui, vous pouvez, si vous habitez sur le marché local de l’une des équipes jouant jeudi. Pour cette semaine, c’est WJBK Fox 2 à Detroit et WITI Fox 6 à Milwaukee et Green Bay. Il existe deux façons de regarder les chaînes locales sur votre téléviseur. Le premier concerne un service de streaming TV en direct. Et la seconde est avec une antenne en direct, si vous habitez dans une zone où la réception est bonne.

Les cinq services de streaming TV en direct proposent Fox, mais tous les services ne diffusent pas tous les réseaux locaux, alors vérifiez chacun d’eux en utilisant les liens ci-dessous pour vous assurer qu’il diffuse Fox dans votre région particulière.

Sarah Tew/CNET

Sarah Tew/CNET

DirectTV

Fubo

Tous les services de streaming TV en direct ci-dessus proposent des essais gratuits, vous permettent d’annuler à tout moment et nécessitent une connexion Internet solide. Vous cherchez plus d’informations ? Consultez notre guide des services de streaming TV en direct.