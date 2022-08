Football Delhi signe un accord avec le PSPB en tant que sponsor associé de la Ligue féminine

Saji Prabhakaran, président de Football Delhi, a annoncé vendredi un partenariat avec le Petroleum Sports Promotion Board (PSPB) pour la Football Delhi Women’s League 2022/23.

PSPB a été signé en tant que sponsor associé pour les divisions FD Women’s Premier League et FD Women’s Championship.

La Football Delhi Women’s Premier League sera lancée le 18 août avec neuf équipes en compétition dans un format de tournoi à la ronde double avec un total de 72 matchs. Le championnat féminin de football de Delhi avec 15 équipes participantes débutera le 25 août.

À l’occasion, le secrétaire membre Vivek Kumar, au nom de la PSPB, a déclaré : « La PSPB poursuit ses efforts pour alimenter l’énergie dans le sport et en particulier la promotion de la participation des femmes dans le sport. Je souhaite bonne chance aux participants. »

Prabhakaran a déclaré: «La PSPB a fait un travail exceptionnel dans la promotion du sport en Inde et il est très encourageant pour nous tous à Delhi que la PSPB se présente pour soutenir notre ligue féminine, car ce partenariat nous aidera énormément à développer davantage le football féminin à Delhi et à s’engager. plus de filles dans le football.

Il a ajouté: “La ligue féminine de Delhi se renforce chaque saison et la PSPB doit être félicitée pour avoir décidé de soutenir le football féminin à Delhi.”

Le Petroleum Sports Promotion Board (PSPB) a été créé en juin 1979 et a continué à promouvoir le sport à travers l’Inde depuis lors. Football Delhi vise à bénéficier de cette collaboration en s’alignant sur la mission du PSPB d’encourager, de développer, de coordonner et d’organiser divers sports et jeux.

