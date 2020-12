Football Delhi Young Stars Hunt, le premier jeu d’habiletés de football virtuel en Inde, a lieu ce mois-ci, et les garçons et les filles âgés de six à dix-sept ans peuvent participer et montrer leur talent de footballeur et avoir une chance à Rs 2,5 lakh en espèces, a annoncé Football Delhi (FD) .

L’école de football Amenity Odisha FC a offert des bourses d’une valeur de 28 lakh aux candidats gagnants pour les aider à obtenir une formation professionnelle de football et à poursuivre leur éducation formelle.

Les participants peuvent télécharger des vidéos d’eux montrant leurs compétences chez eux via le portail du concours où ils seront affichés et votés.

« Covid-19 a été préjudiciable au sport cette année, mais nous ne pouvons pas permettre à la pandémie de priver nos enfants des opportunités qu’ils méritent. Ce spectacle de talents servirait de plateforme unique pour nos enfants », a déclaré Shaji Prabhakaran, président de Delhi Football.

« C’est une opportunité fantastique. Pendant la pandémie, c’est un excellent moyen d’identifier les talents du football et de faire progresser le sport en Inde. Bravo Football Delhi », a déclaré le capitaine indien Sunil Chhetri.

L’inscription débute le 5 décembre. Les participants seront présélectionnés au premier tour, en fonction du nombre de votes qu’ils auront recueillis et des commentaires des entraîneurs. Les candidats présélectionnés seront invités à acquérir des compétences supplémentaires sur la base desquelles le gagnant sera choisi. Delhi Football fournira un certificat électronique ainsi que des commentaires d’experts à chaque étudiant.

Le concours commence ce mois-ci et se termine en janvier. Les dates exactes seront annoncées prochainement, a indiqué DF.