Football Delhi a annoncé qu’il commencerait les compétitions à partir du 15 mars avec la Senior Division League afin de respecter la date limite de nomination des clubs de la capitale nationale à la National 2nd Division League.

La ligue féminine débutera le 25 mars, suivie de la Corporate Futsal League en avril.

La nouvelle saison 2021-22 débutera en juin 2021 avec une Delhi Cup, une compétition à élimination directe, ouverte à tous les clubs affiliés de l’association, suivie de la C-Division League.

L’association a suspendu toutes ses activités le 15 mars 2020 en raison d’une pandémie et donc exactement après un an, les compétitions locales reprendront à Delhi en suivant les protocoles du covid-19.

Lors de la réunion du comité exécutif, qui a eu lieu dimanche, il a également été décidé d’organiser des essais de sélection pour l’équipe de l’État de Delhi des filles sous-juniors (moins de 15 ans) à partir du 20 février afin de commencer la préparation du championnat national sous-junior en tant que filles de cette compétition sera dépistée pour faire partie de l’équipe féminine indienne U17 qui jouerait dans la Coupe du Monde Féminine U17 de la FIFA 2022, Inde.

Shaji Prabhakaran, président de Football Delhi, a déclaré qu’il était important de reprendre les activités de football en suivant tous les protocoles et mesures de sécurité Covid-19.

« Ce serait un moment de célébration lorsque nous reprendrions nos activités sur le terrain en tant que joueurs, plus que quiconque sera le plus heureux d’être de retour sur le terrain avec enthousiasme, énergie, plaisir et performance », a déclaré Prabhakaran.

Il a également exhorté tout le monde à se rassembler et à prendre un nouveau départ en encourageant les enfants à jouer au football partout et à créer de nouvelles opportunités pour la croissance du football dans la capitale.