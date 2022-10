Football de retour, Back Alley Market, Spooky Academy et plus – Shaw Local

1. Découvrez un match de football de retour – il y a beaucoup de choix cette semaine :

DeKalb High School: Barbs contre Naperville Central à 19 h vendredi au 501 W. Dresser Road à DeKalb

Sycamore High School: Spartans contre Woodstock North à 19 h vendredi au 427 Spartan Trail à Sycamore

Genoa-Kingston High School: Cogs vs Dixon à 19 h vendredi au 980 Park Avenue à Gênes.

Université Northern Illinois (115e retour):

Nouveau cette année : de 17 h à 20 h jeudi : le Downhome au centre-ville de DeKalb : une fête de quartier Huskie Homecoming, ouverte à la communauté, dans et autour du théâtre égyptien, 135 N. Second St. à DeKalb. Une programmation complète d’événements est proposée. S’il pleut, les festivités seront déplacées à l’intérieur de l’Egyptian.

Jeudi: Cérémonie de nomination pour l’inauguration du Peters Campus Life Building à 15 heures dans le Campus Life Building sur le campus de NIU.

Jeudi : Homecoming Block Party au centre-ville de DeKalb à 17 h sur Second Street et Palmer Court.

Vendredi: Cérémonie de baptême du complexe Fannie Ruth Patterson (New Hall) à 15 h au New Hall sur le campus de NIU.

Samedi: Match de football de retour des Huskies contre Toledo à 14h30 au Huskie Stadium de DeKalb.

Pour information, visitez : calendrier.niu.edu, niu.edu/homecoming.

2. Faites du shopping dans le quartier (ou au début de Noël) au Back Alley Market au centre-ville de DeKalb de 9 h à 16 h le samedi.

Le marché aura lieu sur North Second Street et Palmer Court, au centre-ville de DeKalb et mettra en vedette plus de 80 vendeurs présentant des artistes, des fabricants de bijoux, des fabricants de bougies, des démonstrations, des food trucks et plus encore.

Pour information, visitez : www.facebook.com/palmerct.

3. Dirigez-vous vers l’Egyptian Theatre pour une soirée de rires avec An Evening of Lewberger, une équipe de comédiens, à 20 h le vendredi au 135 N. Second St.

Une option de rencontre est également proposée avec le groupe de comédie à trois.

Pour information, visitez : egyptiantheatre.org.

4. Rendez-vous à Elburn pour la 36e course annuelle de jouets et de nourriture DuKane ABATE de 9h30 à 18h00 dimanche à Knuckleheads Tavern, 108 E. North St., Elburn.

Les participants peuvent s’inscrire à Knuckleheads Tavern parmi plusieurs sites d’Elburn. La musique en direct se poursuivra jusqu’à 12 h 30. Coût : 20 $ par personne et nouveau jouet ou don de nourriture.

Les coureurs seront escortés par le service de police d’Elburn. Un défilé de vélos commence à 12h30 en direction de Sycamore Speedway pour des événements amusants jusqu’à 18h, avec de la musique live.

Pour plus d’informations, appelez le 630-618-7551, envoyez un e-mail à lsoleson@comcast.net ou visitez www.eventbrite.com/e/dukane-abate-36th-annual-toy-and-food-run-tickets-409511187987.

5. Mettez-vous dans l’ambiance saisonnière en amenant les enfants à Family Fun Science: Spooky Academy de 10h à 11h samedi à la bibliothèque publique de DeKalb, 309 Oak St. à DeKalb.

NIU Anatomy aidera les participants à fabriquer des chapeaux cérébraux qui enseignent les parties du cerveau humain. Les participants fabriqueront également des tracts gastro-intestinaux en argile pour montrer comment les bonbons d’Halloween se propagent à travers les corps.

Les participants joueront avec des os et assembleront un squelette humain. L’inscription est obligatoire.

Pour information, composez le 815-756-9568, ext. 3350, envoyez un e-mail à lauraw@dkpl.org, ou visitez dkpl.org.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Daily Chronicle à l’adresse https://www.shawlocal.com/daily-chronicle/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour être inclus dans cette fonctionnalité. Les soumissions au calendrier communautaire sont également imprimées dans l’édition du jeudi du Daily Chronicle.