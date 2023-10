Football de Notre Dame, Marcus Freeman doit trouver un moyen de répondre à une autre déception

LOUISVILLE, Ky. — Notre Dame n’avait pas besoin de rappeler comment sa saison s’était déroulée samedi soir, mais les supporters de Louisville qui traînaient en marge du stade L&N étaient là pour en offrir un. Alors que les joueurs et les entraîneurs montaient solennellement les escaliers menant aux bus des équipes de Notre-Dame, les supporters des Cardinals se sont moqués des joueurs irlandais, appelant Sam Hartman par son nom près d’une douzaine de fois.

Ce stade avait déjà vu cette version du quarterback de Notre Dame, juste alors qu’il jouait pour Wake Forest. L’année dernière, Hartman a lancé trois interceptions et perdu trois échappés ici. Samedi, Hartman a lancé trois autres choix et a perdu deux autres échappés dans une humble défaite de 33-20.

« Deux années de suite, où es-tu chez Sam? » » a crié un fan des Cardinals d’en haut. « Sam Hartman ne peut pas nous battre! »

Le quart-arrière de 24 ans est venu à Notre-Dame pour s’éloigner de cela, pour laisser derrière lui une attaque qui lui demandait de tout faire et espérait ensuite qu’il y parviendrait. L’arrêt au stand à Notre Dame était censé le développer pour le niveau suivant sous Tommy Rees avant le passage à Gerad Parker. C’était censé permettre à Hartman de devenir quelque chose de plus qu’un quart-arrière du système qui gère le maillage lent.

Et maintenant, cela doit sembler douloureusement familier à Hartman, non plus coincé dans un plan génial que les éclaireurs de la NFL ne pouvaient pas traduire, mais devant plutôt renflouer une attaque à plusieurs reprises alors qu’elle prend l’eau sous Parker.

« Tout le monde va pointer du doigt quelqu’un », a déclaré l’entraîneur irlandais Marcus Freeman. « Tu ferais mieux de nous pointer du doigt, de me pointer du doigt. Nous devons protéger (Hartman). Nous devons faire un meilleur travail pour protéger notre quart-arrière et le mettre dans des situations pour avoir un pourcentage de réussite plus élevé.



Le quart-arrière de Notre-Dame, Sam Hartman, au centre, a lancé trois interceptions et perdu deux échappés samedi contre Louisville. (Jamie Rhodes / USA aujourd’hui)

Il serait difficile pour Notre Dame de faire pire contre Louisville, car l’écart de talent entre Freeman et l’entraîneur de Louisville, Jeff Brohm, est devenu un canyon vu à la télévision nationale. Le plan de Notre Dame pour battre Louisville était plus un vœu pieux qu’une stratégie. J’espère que la ligne offensive pourra réussir en jouant quatre formations différentes. J’espère que le fait de se lancer en quatrième et onze au début du quatrième trimestre avait un sens analytique. J’espère que le staff pourra réduire le volume des périodes d’entraînement mardi et être toujours prêt samedi. Espérons que Notre Dame puisse cesser de commettre des sanctions catastrophiques.

À chaque instant, l’erreur d’approche a été mise à nu.

Dans la ville de Muhammad Ali, Notre-Dame a reçu un coup de poing dans la bouche. Il n’y avait pas de plan quand c’est arrivé. Mais il n’avait pas non plus de plan avant l’atterrissage de cette machine à foin.

« Nous devons d’abord nous approprier en tant qu’équipe d’entraîneurs, n’est-ce pas ? Et en tant qu’entraîneur-chef d’abord », a déclaré Freeman. « Nos gars n’étaient pas préparés, pour une raison quelconque. Nous devons approfondir et comprendre de quoi il s’agissait.

Cependant, il n’y a pas de temps pour une autre plongée en profondeur, pas avec l’USC qui se dirige vers South Bend le week-end prochain. La saison de Notre Dame est terminée si le seul objectif était de se qualifier pour les éliminatoires du football universitaire. En supposant que vous voyez plus dans le sport que ses quatre dernières équipes encore debout, cette saison n’a pas besoin d’être terminée, mais elle ne peut pas continuer comme ça.

Notre Dame n’a marqué que six touchés au cours de ses trois derniers matchs, le même nombre que l’USC a marqué samedi lors d’une victoire en triple prolongation contre l’Arizona.

Pour peler l’oignon de l’approche de Freeman, il est presque surprenant que les Irlandais aient été aussi productifs. Contre Louisville, les receveurs boursiers irlandais ont été ciblés 19 fois et ont réussi neuf attrapés pour 87 yards. Le groupe de bourses n’a pas converti un seul tiers ou quatrième. C’est suffisant pour voir la décision de Freeman de se lancer en quatrième et 11e place avec près de 10 minutes à jouer sous un jour différent. Freeman avait raison, si Notre Dame maintenait Louisville au panier à ce moment-là, cela constituerait une victoire. Mais ce plan reposait sur le fait que les larges irlandais pourraient intervenir là où ils ne l’ont pas fait.

Et c’est tout à fait dommage pour Hartman, dont les vibrations avaient uni le programme de football et ses fans dans une admiration mutuelle. Au lieu de cela, les trois dernières semaines ont été extrêmement frustrantes pour un programme habitué à donner le ton à l’ACC lors de sa séquence de 30 victoires consécutives en saison régulière contre la ligue.

« Vous n’avez pas beaucoup de temps pour vous apitoyer sur votre sort. Et cela vient de moi en tant qu’entraîneur-chef et de nos dirigeants », a déclaré Freeman. « Je vais vraiment compter sur nos dirigeants pour m’assurer que ces gars-là comprennent que nous devons apprendre de ce match, et ensuite nous devons aller de l’avant pour nous préparer pour l’USC.

« Nous ne pouvons pas rester assis ici à nous morfondre et à nous sentir mal dans notre peau. Il faut avancer. Et donc, ce sera un véritable test de notre leadership, à commencer par moi et nos capitaines.

Dans la logique de Freeman, Notre Dame devait déjà aller de l’avant, de l’embarras de 10 hommes contre Ohio State à l’entraînement final épuisant contre Duke. Il n’est tout simplement pas clair que le personnel dispose d’un contre-coup prêt, et c’est une énigme difficile à résoudre pour Notre-Dame. Pour Freeman, pour Parker, pour Hartman. La grande expérience consistant à ajouter un joueur comme Hartman à la liste ne rapportera pas les dividendes attendus par le programme de Notre Dame ou par les fans.

La façon dont Freeman pivote à partir d’ici peut grandement contribuer à déterminer comment on se souviendra de son passage à Notre-Dame, quelle que soit sa durée. Parce que la plus grosse opportunité ratée n’est pas venue des joueurs ; cela venait du programme dans son ensemble. Freeman a maintenant 14-7 ans avec le livre sur Parker qui sort plus chaque semaine.

Il est maintenant temps pour Notre Dame, Freeman et Parker d’ajouter un autre chapitre, les Irlandais cherchant désespérément l’émergence d’un auteur. Comme les supporters de Louisville l’ont rappelé aux joueurs de Notre Dame alors qu’ils montaient les escaliers du stade pour rentrer chez eux vaincus et abattus, le programme de Freeman ne sait pas ce qui l’a frappé samedi soir.

Mais ces cicatrices resteront certainement. Ils façonneront cette saison, d’une manière ou d’une autre.

(Photo du haut de Marcus Freeman : Joseph Weiser / Icon Sportswire via Getty Images)