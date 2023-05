Football de l’État de l’Ohio, le portail de transfert et le repêchage de la NFL : la période occupée des Buckeyes

COLUMBUS, Ohio – OK, récapitulons certaines choses. J’ai pris environ 10 jours de congé pour me marier dans le Tennessee, et il s’est passé beaucoup de choses depuis le dernier jour où j’ai travaillé.

Ohio State a ajouté trois transferts, quatre transferts sortants ont trouvé de nouvelles équipes, le repêchage de la NFL 2023 a eu lieu et tous les brouillons simulés pour le repêchage de la NFL 2024 sont sortis.

Il y a beaucoup à récapituler, alors allons-y.

Les nouveaux Buckeyes

Commençons par les nouveaux joueurs qui arrivent pour les Buckeyes.

L’ajout de Lorenzo Styles Jr. est arrivé lors de mon dernier jour de travail, et nous avons écrit à ce sujet, nous n’irons donc pas trop loin ici. Son ajout, cependant, s’ajoute à un groupe de demi de coin qui s’est déjà approfondi cette intersaison. Il se battra pour des clichés avec la rotation de Denzel Burke, Jordan Hancock, Davison Igbinuson et Jyaire Brown. Les styles auront encore deux ans d’éligibilité.

ALLER PLUS LOIN Ohio State prend 2 engagements en Jordan Lyle, Lorenzo Styles: ce qu’ils signifient pour la classe 2024

Josh Simmons était un ajout sur lequel je n’ai pas eu l’occasion d’écrire.

Le transfert de l’État de San Diego a joué 799 clichés la saison dernière, tous venant au tacle droit. Il rejoindra la compétition là-bas avec Zen Michalski et Tegra Tshabola cet été.

Il vient à Columbus avec un lien avec l’entraîneur de la ligne offensive Justin Frye. Frye l’a recruté lorsqu’il était à l’UCLA. et Simmons apporte une bonne taille à 6 pieds 6 et plus de 300 livres, et il peut bien bouger pour sa taille. Ce mélange est quelque chose qui lui donne un bon avantage à Ohio State, surtout avec trois ans d’éligibilité restants.

La saison dernière était sa première en tant que titulaire, et le recrue en chemise rouge a connu des hauts et des bas. Avant d’entrer dans les statistiques de Simmons, il est important de noter que l’État de San Diego a commis l’une des pires infractions du football universitaire la saison dernière. Il a terminé 115e en attaque totale et 108e en attaque de score, et il y avait beaucoup de blâme à faire.

Pourtant, au cours de sa première année en tant que partant, les chiffres de Simmons étaient approximatifs. Selon Pro Football Reference, Simmons a terminé 20e dans les notes de blocage globales parmi 23 tacles de Mountain West avec au moins 500 clichés.

Il a eu du mal en tant que bloqueur de course, se classant 21e dans la catégorie de blocage de course parmi ces plaqués, mais il était un bien meilleur bloqueur de passes, terminant 10e parmi ces plaqués de qualification dans la catégorie de blocage de passes.

Il est important de ne pas considérer les notes PFF comme une fin en soi, mais certaines de ces luttes peuvent être attribuées à une mauvaise infraction, ainsi qu’au fait d’être un étudiant de première année en chemise rouge jeté dans le feu.



Lorenzo Styles Jr. a réussi 54 attrapés en deux saisons à Notre-Dame. (Michael Hickey/Getty Images)

Il y a du potentiel dans la signature de Simmons, et cela a été démontré lors des quatre derniers matchs de la saison. Il n’a pas permis à un sac ou à un quart-arrière de terminer l’année, y compris lors d’une défaite au Hawaii Bowl contre l’État du Middle Tennessee.

Tout le monde sait que l’État de l’Ohio avait besoin d’aide au bon tacle, donc j’aime aussi l’avantage qu’il a. Il n’entrera pas et ne recevra pas la place de départ, mais il se battra pour cela.

Et dans le grand schéma des choses, l’État de l’Ohio avait besoin de plus de corps au tacle. Les Buckeyes ont raté quelques transferts dans la première fenêtre, donc quand une équipe doit remplir la liste et trouver de l’expérience, il est difficile de passer sur un joueur comme Simmons.

J’aime l’ajout. Maintenant, la question sera de savoir s’il peut gagner la place de titulaire. Ou est-ce que Tshabola ou Michalski le maintiendront ?

Enfin, Tywone Malone s’est engagé mardi. Nous avons déjà écrit sur lui, mais il a porté le nombre de transferts à huit cette intersaison.

ALLER PLUS LOIN L’ancienne Ole Miss DL Tywone Malone transférée dans l’État de l’Ohio

Les transferts sortants

Une ventilation rapide ici.

Ben Christman, qui était le deuxième garde droit de l’équipe, a atterri au Kentucky.

Kaleb Brown, un receveur de deuxième année qui allait avoir du mal à prendre des clichés cette saison, s’est engagé dans l’Iowa.

Caleb Burton, un autre receveur de deuxième année, s’est engagé à Auburn.

Jake Seibert, un ancien botteur de l’Ohio State, a annoncé mardi qu’il s’était engagé dans le nord de l’Illinois.

Le repêchage de la NFL 2024

Ohio State a eu un bon repêchage de la NFL en 2023 avec trois joueurs sortant du tableau au premier tour.

Ohio State est devenu le premier programme à atteindre 90 choix de première ronde et il aura une chance de s’appuyer sur ce nombre l’année prochaine.

L’athlétismeL’expert du repêchage de la NFL, Dane Brugler, a mis cinq Buckeyes dans son repêchage simulé au début de 2024. Le receveur large Marvin Harrison Jr. est l’un des cinq premiers à mon avis. Brugler avait également l’ailier défensif JT Tuimoloau, le garde gauche Donovan Jackson, le receveur Emeka Egbuka et le plaqueur défensif Mike Hall Jr. au premier tour. Cela donne aux Buckeyes cinq choix possibles au premier tour.

Le record du plus grand nombre de choix de premier tour en un an est de six: Miami en 2004 et Alabama en 2021. L’État de l’Ohio pourrait égaler ce record, mais il faudrait que quelqu’un intervienne.

Denzel Burke et Edge rusher Jack Sawyer sont deux joueurs qui pourraient faire le saut, mais ils doivent faire un bon film de manière cohérente en 2023. Burke a terminé l’année dernière en force et a eu un bon printemps, et il a le potentiel pour faire ce saut.

Un autre nom à surveiller est TreVeyon Henderson. S’il est en bonne santé, il a le talent. Malgré deux arrières au premier tour cette année, les équipes ont du mal à dépenser cette valeur sur un porteur de ballon.

Ajoutez Cade Stover et Tommy Eichenberg, et les Buckeyes ont 10 choix potentiels pour le jour 1 ou le jour 2 dans la classe de repêchage 2024.

(Photo du haut de Josh Simmons (77 ans) : Justin Fine / Icon Sportswire via Getty Images)